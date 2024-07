Ruhrgebiet: Leiche gefunden ++ Großeinsatz der Polizei

Dramatische Szenen am Montagmorgen (1. Juli) im Ruhrgebiet. Nach Informationen von DER WESTEN rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in die Lippestraße in Unna aus. Demnach soll dort eine Leiche gefunden worden sein.

Eine Sprecherin der Polizei Unna bestätigte den Einsatz gegenüber DER WESTEN. Demnach habe der Rettungsdienst die Polizei wegen einer hilflosen Person alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort im Ruhrgebiet eintrafen, war die Person bereits tot.

Ruhrgebiet: Tötungsdelikt im Ruhrgebiet?

Bisher ist völlig unklar, unter welchen Umständen die Person gestorben ist. Ein größeres Aufgebot von Spurensicherung und zivilen Ermittlern wirft allerdings Fragen auf. Ist die Person möglicherweise Opfer eines Tötungsdelikts geworden?

Das wollte die Polizeisprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN weder bestätigen noch dementieren. Fest steht: Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und die Polizei hat den Bereich um den Fundort der Leiche weiträumig abgesperrt.



Die Polizei hat das Gebiet um den Fundort der Leiche im Ruhrgebiet weiträumig abgesperrt. Foto: Mauermann / News4 Video-Line TV

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.