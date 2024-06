Ruhrgebiet: Mädchen (6) treibt leblos im Schwimmbad – Zeugenaussage wirft Fragen auf

Dramatisches Unglück am Sonntagabend (23. Juni) im Ruhrgebiet. Ein kleines Mädchen (6) ist kurz vor Ende der Badezeit im Westfalenbad in Hagen regungslos in einem der Becken aufgefunden worden.

Zeugen zogen die bewusstlose Sechsjährige aus dem Wasser und alarmierten sofort den Notruf. Rettungskräfte rückten an, um das Leben des kleinen Kindes zu retten. Auch ein Hubschrauber landete am Unglücksort. Das Mädchen kam schließlich mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik im Ruhrgebiet und schwebte am späten Abend in Lebensgefahr.

Ruhrgebiet: Mädchen nach Badeunglück in Lebensgefahr

Nach Informationen von DER WESTEN waren zwei Medizinstudenten vor Ort und leisteten sofort Erste Hilfe. Sie versuchten das leblose Kind am Beckenrand zu reanimieren, bis die Rettungskräfte eintrafen. Danach übernahmen ein Kindernotarzt und weitere Rettungskräfte die Versorgung.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Den Einsatzkräften soll es gelungen sein, das Mädchen zu stabilisieren. Es soll dennoch auf dem Weg ins Krankenhaus weiter in Lebensgefahr geschwebt haben. Noch ist unklar, ob es dem medizinischen Personal gelungen ist, das Leben des Kindes zu retten.

Ein Rettungshubschrauber landete neben dem Schwimmbad in Hagen. Foto: Alex Talash

Kind minutenlang unter Wasser?

Bisher ist auch völlig unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und muss dabei auch Zeugenaussagen prüfen, die schockieren.

So beruft sich die „Westfalenpost“ auf Zeugen, nach denen das Kind bis zu zehn Minuten unter Wasser getrieben haben soll. Warum in dieser Zeit niemand der Badegäste eingegriffen haben soll, ist unbekannt. Wie die Polizei Hagen den Vorfall einschätzt, liest du hier in der Westfalenpost >>>