Ruhrgebiet: Schreckliche Bluttat! Mann soll Frau getötet und andere ausgeraubt haben

Schreckliche Bluttat im Ruhrgebiet! Ein Mann (49) aus Hamm am Rande des Ruhrgebiets soll eine ältere Dame (76) bei einem Raubüberfall getötet, eine andere Seniorin (82) zudem verletzt haben. Er wurde am Mittwochabend (8. Mai) von der Polizei festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund mit.

Der mutmaßliche Täter soll am 25. April an der Tür der 82-Jährigen geklingelt und sich unter einem Vorwand Zutritt zu ihrem Haus in Hamm (Ruhrgebiet) verschafft haben. Er habe ihr mit einem Messer gedroht und Bargeld verlangt, ehe er flüchtete. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er in der Nachbarschaft der Opfer gelebt haben. Zunächst galt er aber als flüchtig.

Ruhrgebiet: Mann soll Seniorin getötet und andere Rentnerin ausgeraubt haben

Als er jetzt festgenommen wurde, ist klar geworden, dass er auch für eine weitere Tat verantwortlich sein könnte. Ungefähr zeitgleich zu seiner Festnahme fand die Polizei in einem Haus in Hamm eine tote 76-Jährige vor. Angehörige hatten zuvor die Beamten alarmiert. Eine Obduktion ergab, dass sie wegen „massiver Gewalt gegen ihren Hals“ gestorben war.

Der mutmaßliche Täter saß noch wegen des Raubüberfalls im Streifenwagen, habe dann mitgehört, wie die Polizisten über den Einsatz der toten Frau informiert worden seien. Das erklärte ein Sprecher Staatsanwaltschaft Dortmund gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Da sagt er gleich zu den Beamten, die im Streifenwagen mit ihm sitzen: ‚Das war ich auch.'“

Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines weiteren Haftbefehls beantragt – diesmal wegen des Verdachts des Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. (mit dpa)