Ruhrgebiet: Flugzeug stürzt ab – Pilot muss reanimiert werden ++ Hubschrauber im Einsatz

Dramatische Szenen im Ruhrgebiet!

Auf dem Segelflugplatz der „Luftsportfreunde 2000 Kamen/Dortmund“ stürzte am Samstag (26. Oktober) ein unmotorisiertes Segelflugzeug ab.

Ruhrgebiet: Segelflieger stürzt ab

Wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet, kam der Flieger in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Pilot wurde dabei so schwer verletzt, dass ihn die eintreffenden Rettungskräfte wohl noch reanimieren mussten. Nach Informationen des Blattes soll sich der Patient in einem kritischen Zustand befinden.

Auch der Rettungshubschrauber „Christoph“ wurde aus Dortmund angefordert. Die Feuerwehr rückte vorsichtshalber mit einer großen Zahl an Rettungskräften an, konnte aber nach kurzer Zeit viele Helfer wieder zurückschicken.

Die Ursache für den Absturz ist noch nicht bekannt. Die Hintergründe des Dramas müssen nun Ermittler ans Licht bringen.