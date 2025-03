Ruhrgebiet: Jetzt herrscht Gewissheit – Fans müssen sich von beliebter Attraktion verabschieden

Im Ruhrgebiet gibt es einige beliebte Ausflugsziele, angefangen mit dem Movie Park in Bottrop, der Zeche Zollverein in Essen, hin zum Gasometer in Oberhausen. Einer der vielen Attraktionen in Bottrop hat jetzt jedoch eine bittere Ankündigung.

Insbesondere für Fans des Wintersports ist das Alpincenter, die Ski-Halle in Bottrop, eine der großen Attraktionen im Ruhrgebiet. Jetzt folgt für die Besucher jedoch die bittere Enttäuschung, denn die Ski-Halle muss ab dem 1. April schließen – zumindest für einen gewissen Zeitraum.

Ruhrgebiet: Ski-Halle bleibt bis Oktober geschlossen

Das Alpincenter im Ruhrgebiet kündigt nämlich umfassende Umbaumaßnahmen an, weswegen die Ski-Halle vorerst geschlossen werden muss. Daher hat man sich für eine verlängerte „Sommerpause“ entschieden. Wintersportfans müssen sich wohl etwas gedulden, denn der Betrieb soll laut Planung erst wieder am 1. Oktober aufgenommen werden.

Hintergrund der Baumaßnahmen sind laut der Ski-Halle die Sanierung und Verbesserung des Förderbandtunnels. Statt eines Lifts hat das Alpincenter nämlich ein Förderband, das die Wintersportler hoch bis zur Indoor-Piste befördert. Da diese Anlage jedoch in der Zukunft unter der Erde liegen soll, muss diese in Baumaßnahmen jetzt statisch hergestellt werden.

Im Zuge der Sanierung sollen auch einige neue Angebote für die Besucher der Ski-Halle im Ruhrgebiet entstehen. So kündigt das Alpincenter unter anderem ein Hotel und eine neu gestaltete Innen- und Außengastronomie an. Auch soll die Sommerrodelbahn endlich wieder zurückkehren.

Sommerrodelbahn soll zurückkehren

Das Alpincenter hatte seit 2009 eine Sommerrodelbahn, jedoch wurde diese im Jahr 2021 wegen umfassen Umbauarbeiten geschlossen. Ursprünglich sollten diese Baumaßnahmen laut dem „Westfälischer Anzeiger“ eigentlich bis Mitte 2023 abgeschlossen werden, jedoch kam es zu Verzögerungen und die Wiedereröffnung wurde verschoben. Im Zuge der bevorstehenden Sanierung soll jetzt auch endlich die Sommerrodelbahn wieder eröffnet werden.

Auch kündigt die Ski-Halle im Ruhrgebiet einige Verbesserungen an. So will man den Innenausbau von Eingang, Sportgeschäft und Skiverleih verbessern. Zusätzlich soll ein weiterer Pistenbereich entstehen, indem Einsteiger sich langsam an den Wintersport herantasten können. Um die umfassenden Pläne auch alle umzusetzen zu können, sollen alle Umbaumaßnahmen in den nächsten Jahren in verschiedenen Abschnitten erfolgen.