Ruhrgebiet gleich zwei Mal dabei – DIESE Städte gehören zu den sichersten in ganz Deutschland

Gute Nachrichten für das Ruhrgebiet! Gleich zwei Städte gehören laut einer Statistik zu den sichersten in ganz Deutschland.

Leben wir im Ruhrgebiet in Sicherheit? Wenn du aus Oberhausen oder Bochum kommst, dann hast du gute Karten: Die beiden Städte landen nämlich bei einer von der Allianz Direct veröffentlichten Kriminal-Statistik der Polizei unter den Top Ten der sichersten Großstädte 2021 deutschlandweit! In die Bewertung flossen alle begangenen Straftaten mit ein – von Diebstahl bis Mord.

Platz sechs und Platz zehn für das Ruhrgebiet

Oberhausen schafft es, wie im Vorjahr, auf Platz sechs. Die Stadt verzeichnet einen bemerkenswerten Rückgang an Straftaten. Im Jahr 2021 verzeichnet die Stadt einen Rückgang an Straftaten um fast zehn Prozent und kommt auf 6.722 Delikte auf 100.000 Einwohner – insgesamt macht das 14.088 Fälle.

In Bochum ist es zwar nicht ganz so sicher wie in Oberhausen, aber immerhin sicherer als in vielen anderen Städten. Die Stadt bildet das Schlusslicht in dem Top-10-Ranking der sichersten Städte Deutschlands. In Bochum werden für 2021 weniger Straftaten verzeichnet als im Jahr 2020. Das BKA registriert mit 26.051 Delikten etwa 5,5 Prozent weniger als im Vorjahr, das sind 7.148 Verbrechen pro 100.000 Einwohner.

Weitere Nachrichten:

Wirklich gefährlich ist es im Ruhrgebiet laut Statistik nicht

Die sicherste Stadt in Deutschland ist 2021 übrigens München, Platz zwei belegt Bielefeld und auf Rang drei befindet sich Augsburg. Und wo lebt es sich in Deutschland am gefährlichsten? Die gute Nachricht vorweg: In der Statistik taucht keine Ruhrgebietsstadt auf – allerdings zwei Städte aus NRW. So belegt Aachen den siebten Platz. Dicht dahinter folgt Köln. Die gefährlichsten Städte sind übrigens Berlin, Frankfurt und Hannover, laut des Berichts der Allianz Direct.