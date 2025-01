Ruhrgebiet: Aldi-Kunde will Pfandbon einlösen – an der Kasse fällt er aus allen Wolken

Riesen-Wirbel um einen Pfandbon in einer Aldi-Filiale im Ruhrgebiet. Nach seiner Erfahrung an der Kasse des Discounters macht ein Kunde bei Facebook seinem Ärger Luft.

Seinen Angaben zufolge habe er am Montag (20. Januar) zwei Pfandbons bei einem Aldi in Wetter an der Ruhr einlösen wollen. Einen davon habe die Kassiererin anstandslos angenommen. Beim zweiten jedoch habe es plötzlich Probleme gegeben.

Ruhrgebiet: Aldi-Kunde verliert die Fassung

Dabei habe es sich um einen Pfandbon vom Samstag (18. Januar) gehandelt. Als er ihn beim nächsten Einkauf in Geld umwandeln wollte, habe ihm die Kassiererin mitgeteilt, dass der Bon schon eingelöst worden sei.

Der Kunde verstand die Welt nicht mehr. Schließlich habe er den Pfandbon doch in seinem Portemonnaie gefunden. Wäre er eingelöst worden, hätte man ihm den Beleg doch an der Kasse abgenommen, so sein Argument. Das habe er auch beim Filialleiter so vorgetragen. Doch der habe die Aussagen der Kassiererin bestätigt. Man wolle dem Kunden zwar nichts unterstellen. Doch es sei schon vorgekommen, dass Leute Pfandbons aus Mülleimern gezogen hätten.

„So frech wurde ich noch nie behandelt“, schimpfte der empörte Aldi-Kunde. „Als ob ich Aldi um 1,75 Euro bescheißen wollte.“

So reagiert Aldi auf den Vorfall

Die Kassiererin habe den Pfandbon jedenfalls zerrissen und dann in den Müll befördert. Nach dem Betrugsvorwurf fordert der Kunde nun eine Entschuldigung sowie eine Entschädigung für den Pfandbon von Aldi Nord. Er geht von einem Fehler im Kassensystem aus.

„Nach eingehender Prüfung konnten wir keinen Fehler in unseren Kassensystemen feststellen“, teilte ein Sprecher von Aldi Nord allerdings auf Nachfrage von DER WESTEN und weiter. „In der Regel werden bereits eingelöste Pfandbons einbehalten. Dennoch kann es in Einzelfällen vorkommen, dass unsere Mitarbeitenden in stressigen Situationen nicht sorgfältig genug darauf achten.“

Offenbar geht man in der Aldi-Zentrale in Essen davon aus, dass der Pfandbon eingelöst, dann dem Kunden versehentlich ausgehändigt wurde. Der könnte den Vorgang in der Hektik des Kassiervorgangs möglicherweise nicht registriert haben. Eine Entschädigung bleibt also aus. Bei dem Streitwert von 1,75 Euro dürften die Emotionen womöglich in Kürze dennoch abkühlen.