Rosenmontagszug in Köln: WDR-Zuschauer haben die Schnauze voll – „Ätzend“

Rosenmontag in Köln! Das heißt wie jedes Jahr: Zahlreiche bunt geschmückte Wagen ziehen durch die Domstadt, tausende Jecken jubeln ihnen zu. Alle im Karnevalfieber, alle in Feierlaune. So wünscht man sich das.

Und wie jedes Jahr übertragt auch der WDR am Montag (12. Februar) live den Rosenmontagszug aus Köln. Für alle die Karnevals-Fans, die aus welchem Grund auch immer nicht mit vor Ort sein können.

Doch offenbar sind einige Zuschauer alles andere als begeistert von der WDR-Übertragung.

Denn natürlich filmt der WDR nicht einfach nur stumm den Rosenmontagsumzug ab. Es gibt Reporter im bunten Treiben, die Interviews mit den Beteiligten führen – und natürlich wird das Spektakel auch kommentiert. „Verstehen Sie Spaß“-Moderator Guido Cantz gehört schon seit 2015 zum festen Moderationsduo beim Kölner Rosenmontagszug – und an seiner Seite ist in diesem Jahr erstmals Sabine Heinrich („Das große Deutschland-Quiz“) mit von der Partie.

Damit beerbt Heinrich das Karnevals-Urgestein Wicky Junggeburth (72), der von 2002 bis 2023 als Kommentator im WDR dabei war. Mit seiner authentischen Art, seinem umfassenden Karnevals-Wissen und seinen kölschen Sprüchen war Wicky beim Publikum extrem beliebt. Umso schwerer fällt ihnen nun der Umstieg.

Rosenmontagsumzug in Köln. Foto: Oliver Berg/dpa

Und man kennt es – alles was anders ist, ist im ersten Moment direkt doof. Entsprechend kritisch gehen die Zuschauer auf Facebook mit dem WDR ins Gericht:

Wicks Junggeburth fehlt schon ab der ersten Minute. Von Sabine Heinrich habe ich nicht viel erwartet, keine Kölnerin, der Hintergrund und et echte kölsche Hätz fehlt, aber auch Guido Cantz hat jetzt schon peinliche Klopper gebracht.

Hat der WDR wieder Kölsch verboten?

Ätzend, diese Stimme von der Heinrich nicht ertragbar. Die labert und labert und labert immer weiter. Der Cantz kommt kaum zu Wort.

Was für eine langweilige Moderation ohne Wicky.

Beim Rosenmontagsumzug sollte Kölsch gesprochen werden.

Selbst Sabine Heinrich rutscht während der Übertragung der Spruch heraus: „Ein Wicky wäre jetzt gut“ – als es darum ging eine fachliche Frage rund um einen der Wagen zu beantworten. An Junggeburths Fachwissen kommt einfach keiner heran.

WDR zeigt auch Düsseldorfer Zug

Der WDR überträgt den Kölner Rosenmontagsumzug ab 9.30 Uhr. Um 15 Uhr folgt dann eine zeitversetzte, aber ungekürzte Übertragung des Düsseldorfer Rosenmontagsumzugs.

Wer auch in der NRW-Landeshauptstadt von Anfang an live mit dabei sein will, muss ab 13.30 Uhr auf „One“ in der ARD-Mediathek vorbeischauen.