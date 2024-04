Rewe in NRW: Kunden völlig aus dem Häuschen – plötzlich steht ER vor ihnen

Paukenschlag bei einem Rewe in NRW! Logisch, dass auch Stars mal einkaufen müssen. Wenn das Klo- oder Backpapier alle ist, müssen sich auch die Sternchen aufraffen und den Rewe um die Ecke aufsuchen (oder zumindest liefern lassen). Jetzt konnte sich ein Rewe in NRW auf einen „dicken Fisch“ freuen!

Denn niemand Geringeres als Schauspieler Bastian Pastewka (52) ist im Supermarkt in Bergisch Gladbach einkaufen! Der mehrfache Preisträger, der u.a. „Brisko Schneider“ und „Ottmar Zittlau“ verkörpert, ploppte auf einem Foto bei Facebook auf. Das hatte die Rewe-Filialleiterin im Bergisch Gladbacher Stadtteil Bensberg gepostet.

Rewe in NRW: Kunden völlig aus dem Häuschen

Pastewka grinst in die Kamera, über 12.000 Personen haben bislang den Beitrag gelikt, über 100 Kommentare findet sich unter dem Foto der Rewe-Mitarbeiterin mit dem TV-Star. Eine Userin kommentierte ironisch: „Die junge Dame kommt mir nicht bekannt vor. Den Verkäufer habe ich aber glaube ich schon mal gesehen.“ Ein anderer User frohlockt: „George Clooney! Ist ja der Hammer!“

Andere Fans haben sich aber dann doch noch einen Witz aus dem Foto gemacht. So fragt jemand in Anspielung auf eine von Pastewkas Kunstfiguren: „War Wolfgang ohne Anneliese da?“ Zusammen mit Anneliese (gespielt von Anke Engelke) bildet Wolfgang ein bayrisches Schlager-Duo. Ein anderer User fragt belustigt: „Wolle Rose kaufen?“ Pastewka spielte nämlich auch mal einen indischen Rosenverkäufer.

Comedian Pastewka im Rewe in NRW

Für den einen oder anderen Rewe-Kunden ist Pastewka aber abseits der TV-Schirme kein Unbekannter im Rewe. So schreibt eine Frau: „Schon häufiger im Rewe getroffen. Einfach nur ein total sympathischer Mann.“ Ein anderer gibt diesem Kommentar ein Like, ergänzt: „Wie man sich seine Fernsehfigur vorgestellt hat, ist er auch in echt.“ Schön, dass ein Preisträger auch mal so bodenständig sein kann…