Rewe in NRW: Kunden wollen nur einkaufen – an der Kasse wissen sie plötzlich nicht mehr weiter

Digitalisierung im Supermarkt – was einst als Zukunftsmusik begann, erreicht nun die Einkaufswagen der Menschen. Während das bargeldlose Zahlen und die Selbstbedienungskassen bereits vielen bekannt sind, geht Rewe in NRW einen Schritt weiter. Die Kunden stehen plötzlich vor einer schwierigen Entscheidung.

Rewe in NRW – konkret in Düsseldorf – testet aktuell ein System, das an Innovation kaum zu übertreffen ist. Im „Pick & Go“-Markt an der Straße Am Wehrhahn wird die Entscheidungsfreude der Kunden mit vier verschiedenen Check-out-Systemen auf eine harte Probe gestellt.

Rewe in NRW: Vier Möglichkeiten zum Bezahlen

Bei besagter Filiale von Rewe in NRW können Kunden auf bisher nicht gekannte Weise ihren Einkauf tätigen. Von der traditionellen Kasse bis hin zum vollkommen kassenlosen Einkauf – die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Okay, das ist jetzt etwas übertrieben. Aber tatsächlich warten auf die Kunden im Kassenbereich vier Varianten zum Bezahlen, wie das Portal „Lebensmittelpraxis“ berichtet:

klassische Bedienkasse

kassenloses Bezahlen mit der „Pick & Go“-App

Bezahlen ohne Scannen an fünf Self-Checkout-Express-Terminals (SCO)

Bezahlen mit Scannen an einem Self-Checkout-Terminals (SCO)

Da kann es schon mal passieren, dass weniger modern Eingestellte ins Grübeln kommen und erst einmal überlegen oder ausprobieren müssen, welche Bezahlvariante sie wählen sollen.

Kameras und Gewichts-Sensoren in den Regalen

Aber wie funktioniert eigentlich das Bezahlen per App oder Self-Checkout-Kasse ohne Scanner? Die Technik hinter dem System besteht aus innovativer Computervision-Technologie. Kameras und Sensoren arbeiten Hand in Hand, um den Einkauf der Kunden zu erfassen. Bei Rewe in Düsseldorf erkennt die Technologie über Gewichtssensoren, welcher Kunde beispielsweise den Erdbeer- und den Zitronen-Joghurt aus dem Regal nimmt – ein Fortschritt, der das Einkaufen revolutionieren könnte.

„Im ersten Testmarkt in Düsseldorf können Kunden zwischen vier Zahlungsmöglichkeiten wählen“, erläutert Jana Sanktjohanser, Projektleiterin Rewe Pick & Go der Rewe Group. Der Markt ist darauf ausgerichtet, wirklich jeden zu berücksichtigen: „Egal ob sie sich für die Rewe-Pick-&-Go-App entscheiden, ob sie ohne App und ohne Scannen an der Express-Kasse bezahlen oder lieber das SCO-Terminal oder das Kassenband nutzen möchten“. Mit der Einführung dieser Technologien möchte Rewe in NRW allen Kundengruppen gerecht werden und ein neues Einkaufserlebnis schaffen.