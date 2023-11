Rewe in NRW: Überfall! Wilde Verfolgung endet dramatisch – Polizei sucht DIESEN Täter

Es war ein Abend wie jeder andere, bis plötzlich das Grauen Einzug hielt in einen Rewe-Supermarkt in NRW – um genauer zu sein an der Kolpingstraße in Recklinghausen. Die Uhren zeigten kurz vor 21 Uhr, als ein unbekannter Täter die Filiale betrat und das friedliche Bild jäh unterbrach. In der Hand trug er eine Schusswaffe, mit der er zwei Mitarbeiter bedrohte, wie das Polizeipräsidium Recklinghausen am Freitag (3. November) berichtet.

Für den 18-jährigen Angestellten, der unmittelbar in die Situation geriet, gab es keine Wahl. Der maskierte Räuber forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen und das gesamte Bargeld herauszugeben. Die schiere Bedrohung zwang den jungen Mann, die Einnahmen auszuhändigen, und der Täter ergriff sofort die Flucht. Doch anstatt sich in Sicherheit zu bringen, zeigten die beiden mutigen Mitarbeiter des Rewe in NRW, was wahre Entschlossenheit bedeutet.

Rewe in NRW: Überfall! Mann zielt mit Waffe auf Mitarbeiter

Der 18-Jährige und sein 31-jähriger Kollege verfolgten den flüchtigen Verbrecher, aber der Überfallene schien keine Absicht zu haben, sich einfach so fangen zu lassen. Der Täter bedrohte erneut ihre Verfolger, wobei er die Schusswaffe als Druckmittel einsetzte. Ein dramatischer, angsteinflößender Moment! Die Mitarbeiter des Rewe in NRW waren gezwungen, die Verfolgung aufzugeben und der Räuber verschwand in der Dunkelheit.

Polizei sucht nach dem Täter

Jetzt hat die Polizei die Aufgabe, diesen gewalttätigen Täter zu finden, bevor er wieder zuschlagen kann. Die bisherigen Informationen über den Kriminellen sind spärlich, aber sie sind von unschätzbarem Wert. Der Mann wird als groß und schlank beschrieben, irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 Metern. Bei der Ausführung seiner Tat trug er eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Seine Kleidung bestand aus einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans und er führte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Die Ermittlungen liegen nun in den Händen der Kriminalpolizei und die Beamten sind auf die Hilfe der Öffentlichkeit angewiesen. Jede Information könnte entscheidend sein, um diesen Verbrecher zur Strecke zu bringen. Wenn du etwas gesehen oder gehört hast, das mit diesem Vorfall im Rewe in Recklinghausen (NRW) in Verbindung stehen könnte, zögere nicht, dich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 an die Polizei Recklinghausen zu wenden. Deine Hinweise könnten von entscheidender Bedeutung sein, um diesen Kriminellen zu fassen.