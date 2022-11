Rewe in NRW: Fürchterlicher Unfall! Mann will einkaufen – und stirbt

Tödlicher Unfall vor einem Rewe in NRW. Wie die Polizei am Montag (21. November) mitteilte, haben sich am vergangenen Mittwoch (16. November) dramatische Szenen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Flurstraße in Mettmann abgespielt. Dort ist ein Mann (79) von einem Auto erfasst worden.

Zwei Tage später erlag der 79-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die das Unglück beobachtet haben könnten. Denn die Aussagen der Unfallfahrerin können die Auswirkungen des Zusammenpralls vor dem Rewe in NRW schwerlich erklären.

Rewe in NRW: Mann stirbt nach Unfall auf Parkplatz

Der Unfall ereignete sich bei Einbruch der Dunkelheit. Eine Frau (60) aus Mettmann wollte mit ihrem Ford Fiesta gegen 16.55 Uhr aus ihrer Parklücke in der ersten Reihe vor dem Rewe ausparken. die 60-Jährige setzte unmittelbar gegenüber des Rewe-Getränkemarkts zurück. Dabei übersah sie offenbar den Senior, der genau zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Auto herlief.

Nach Angaben der Ford-Fahrerin setzte sie ihren Wagen in Schrittgeschwindigkeit zurück und fuhr dabei den Mann an. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 79-Jährige zu Boden geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer nach einer Erstversorgung am Unfallort sofort ins Krankenhaus. Dort kämpfte das medizinische Personal tagelang um das Leben des Mannes – doch vergeblich. Am Freitag verstarb der 79-Jährige.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall vor einem Rewe in NRW. Foto: Polizei Mettmann

Polizei bittet um Hilfe nach tödlichem Unfall vor Rewe in NRW

Die Ermittler fragen sich nun, wie es zu der Tragödie vor dem Rewe in NRW kommen konnte. Warum wurde das Unfallopfer durch das Auto zu Boden geschleudert? War die Fahrerin tatsächlich nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs? Ist der Senior nach dem Zusammenprall einfach unglücklich gefallen?

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise. Du hast den Unfallhergang auf dem Parkplatz vor dem Rewe in NRW gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Mettmann unter der Nummer: 02104 / 982 6250.