Rewe in NRW auch sonntags geöffnet – hier reiben sich Kunden die Augen

Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten in Deutschland. Vor allem mit seinem vielfältigen Angebot und den vielen Aktionen punktet der Mark bei den Kunden. Von Montag bis Samstag können dort Jung und Alt einkaufen gehen.

Doch in Köln gibt es nun etwas bei Rewe, das viele Kunden verdutzt zurücklässt. Denn der beliebte Supermarkt ist am Kölner Hauptbahnhof nicht mehr nur in der Markthalle vertreten. Auch an den Bahngleisen treffen Reisende nun auf kleine Rewe-Filialen – die ziemlich besonders sind…

Kölner Hauptbahnhof mit neuem Rewe-Konzept

Bei den Filialen handelt es sich jedoch vielmehr um Kioske. Denn Rewe To Go gibt es jetzt auch direkt an den Gleisen. Auf dem Bahnsteig 10 und 11 hat bereits ein Kiosk der Rewe-Tochter Lekkerland aufgemacht. „Wir probieren ständig Neues aus, um Konsumentinnen und Konsumenten unterwegs bestmöglich zu versorgen. Deshalb sind wir gespannt, wie die Gleiskioske bei Reisenden und Pendler:innen ankommen“, sagt Jenny Ramme, die bei Lekkerland für den operativen Betrieb und die Expansion von Rewe To Go außerhalb von Tankstellen verantwortlich ist.

+++Rewe macht es offiziell – jetzt macht die Nachricht die Runde+++

Vier weitere Häuschen sollen noch auf anderen Bahnsteigen folgen. Die Kioske werden täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein, wie es in der Mitteilung von Lekkerland weiter heißt. Unter anderem werden dort Snacks, Kaffee, kalte Getränke, Süßigkeiten und Tabakwaren verkauft. Für den Kölner Hauptbahnhof eine tolle Ergänzung zu dem bereits bestehenden Rewe-To-Go-Store unter den Gleisen 5 und 6, der rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat.

Mehr Themen:

Müssen sich Reisende bald aber auf Baustellen an den Gleisen gefasst machen? Nein! Lekkerland nutzt für die Kioske bereits bestehende Verkaufsboxen. Der Spezialist für „Unterwegskonsum“ baut damit sein Standort-Netz von Rewe-To-Go-Stores weiter aus. Nach eigenen Angaben betreiben sie nämlich bereits rund 30 Rewe-To-Go-Standorte außerhalb von Tankstellen. Seit 2020 gehört das Großhandelsunternehmen zur Rewe Group.