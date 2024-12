Rewe in NRW: Großalarm in Filiale! Polizei muss Supermarkt räumen

Dramatische Situation bei Rewe in NRW! In einer Filiale in Köln kam es am Mittwochabend (18. Dezember) zu einer gefährlichen Lage – zumindest dachten das die Mitarbeiter für einen Moment und alarmierten die Polizei.

Ein Mann hatte einen Koffer direkt an der Kasse abgestellt und den Rewe am Barbarossaplatz in der Kölner Innenstadt anschließend fluchtartig verlassen.

Rewe in NRW: Koffer sorgt für Alarmzustand!

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr, als ein unbekannter Kunde den Rewe-Markt in der NRW-Stadt Köln mit einem Trolley betritt und diesen nach dem Gang durch die Filiale unauffällig an der Kasse stehen lässt. Während Mitarbeitern und anderen Kunden nicht klar ist, was sich in dem Gepäckstück befindet, ist der Mann nicht mehr aufzufinden und Panik macht sich breit.

Die Angestellte der Filiale waren sofort alarmiert und riefen die Polizei, die den Markt räumte und auch die nähere Umgebung großflächig absperrte. Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren vor Ort, um den mysteriösen Koffer zu untersuchen. Kurze Zeit später konnte ein Entschärfer Entwarnung geben.

Auch interessant: Aldi, Rewe und Co.: Obst-Trick enthüllt! Kunden kaufen wie ferngesteuert

Rewe in NRW: Obdachloser lässt Hausstand zurück

Wie „RTL News“ berichtet, geht von dem herrenlosen Koffer keine Gefahr aus. Der Trolley enthielt den Hausstand eines offenbar Obdachlosen, wie auch Bilder der Überwachungskamera an der Kasse zeigen.

Die Absperrungen rund um die Rewe-Filiale am Barbarossaplatz wurden mittlerweile wieder aufgehoben.

Mehr Themen:

Die Situation in der Rewe-Filiale erinnert an zwei Vorfälle in Köln in den letzten fünf Tagen. Erst am Samstag und Sonntag mussten zwei Weihnachtsmärkte wegen eines zurück gelassenen Gepäckstücks geräumt werden. Bei der Lage am Heumarkt am Sonntag (15. Dezember) mussten über 2500 Weihnachtsmarkt-Besucher das Gelände verlassen, weil ein Koffer auf der Holzbrücke über der Eislaufbahn abgestellt wurde.