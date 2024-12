Rewe in NRW auch Weihnachten geöffnet – HIER kannst du durchgehend einkaufen

Vor den Weihnachtstagen ist bei Rewe, Aldi und Co. in NRW die Hölle los. Alle decken sich für die Feiertage ein, um das perfekte Menü für die Familie vorzubereiten.

Wer eine wichtige Zutat vergessen hat, steht ab dem Nachmittag an Heiligabend vor einem Problem. Denn dann müssen alle Supermärkte in NRW ihre Pforten schließen. Die meisten von ihnen machen erst wieder am 27. Dezember auf. Doch für bestimmte Rewe-Filialen in NRW gelten Ausnahmeregelungen.

Rewe in NRW darf auch Weihnachten öffnen

Normalerweise ist die Lage klar. Das Ladenöffnungsgesetz NRW erlaubt es Supermärkten an Sonn- und Feiertagen nicht, ihre Pforten zu öffnen. Doch es gibt Ausnahmen, die unter anderem für drei Rewe-Filialen in NRW gelten.

++ Schönste Stadt Deutschlands liegt in NRW – Holländer haben klare Meinung ++

So heißt es in Paragraf 9 des Gesetztes: „Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.“ Deshalb dürfen die Rewe-Filialen am Flughafen Düsseldorf, Flughafen Köln/Bonn sowie am Hauptbahnhof Münster theoretisch auch an den Weihnachtsfeiertagen öffnen. Das nimmt jedoch in diesem Jahr nicht jede der Filialleitungen in Anspruch.

Öffnungszeiten der Rewe-Filialen an Weihnachten

Damit Reisenden sich auch an Weihnachten mit Produkten des täglichen Bedarfs eindecken können, öffnen die beiden Rewe-Filialen an den NRW-Flughäfen ihre Pforten.

Das sind die Öffnungszeiten bei Rewe am Flughafen Köln/Bonn:

• 24. Dezember: 0 Uhr bis 18 Uhr

• 25. Dezember: 0 Uhr bis 0 Uhr

• 26. Dezember: 0 Uhr bis 0 Uhr

Der Rewe am Flughafen Düsseldorf öffnet zu diesen Uhrzeiten:

• 24. Dezember: 5 Uhr bis 17 Uhr

• 25. Dezember: 6 Uhr bis 22 Uhr

• 26. Dezember: 6 bis 22 Uhr

Mehr Themen:

Der Rewe am Hauptbahnhof in Münster hat im Gegensatz zum Vorjahr 2024 an den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen und schickt seine Mitarbeitenden in die wohlverdienten Feiertage. Auf der Suche nach Proviant müssen Reisende dann wohl nach Bäcker und Co. im Bahnhofsgebäude Ausschau halten.