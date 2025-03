Rewe in NRW wirbt für Zuckerfest – Kunden kriegen sich nicht mehr ein!

Das Ende der Fastenzeit Ramadan steht kurz bevor, weshalb sich bereits viele Muslime auf das Ramadanfest – umgangssprachlich auch als Zuckerfest bekannt – vorbereiten. Jetzt wirbt auch ein Rewe-Markt in NRW für das Event und bringt Kunden damit zum Ausflippen.

In einem Instagram-Post von „Rewe Ruhrgebiet Plus“ heißt es: „Das Zuckerfest ist ein Anlass, an dem Familie und Freunde zusammenkommen um gemeinsam das Ende des Ramadans zu feiern. Und was passt besser dazu als ein köstliches Dessert?“ Dazu präsentieren die Mitarbeiter ein Rezept.

Rewe in NRW zeigt Dessert für Zuckerfest

„Ich habe da auch schon was vorbereitet, und das zeigen wir euch jetzt!“, heißt es in dem Reel vom Rewe in NRW. Zwei Mitarbeiterinnen bereiten dabei einen „Lazy Cupcake“ zu, zu Deutsch „Fauler Cupcake“. Die Grundlage dafür ist ein fertiger Marmorkuchen, der zunächst in eine Auflaufform kommt und dann mit Kakao übergossen wird.

Aus Frischkäse, gezuckerter Kondensmilch, Vanille und Sahne stellen sie im Anschluss eine sahnige Creme her, die über den Marmorkuchen kommt. Aus Sahne und Schokolade machen sie dann eine Granache, die als weitere Schicht aufgetragen wird. Zu guter Letzt vermischen sie Honey Wheats mit der restlichen Schokolade und etwas Kakaopulver und geben die Mischung auf den Lazy Cupcake. Nach dieser Aktion von Rewe in NRW zum Zuckerfest kriegen sich die User nicht mehr ein.

Werbung für Zuckerfest sorgt für Begeisterung

Unter dem Video vom Rewe in NRW sammeln sich zahlreiche positive Kommentare wie „Gerade in diesen turbulenten Zeiten, haben wir alle so eine warme Botschaft mehr als gebraucht“, „Danke für eure Toleranz“, „Rewe +1000 Sympathiepunkte“ und „Richtig klasse und aufmerksam“.

Einige hingegen kritisieren das Rezept von Rewe in NRW und schreiben „schaut aus wie Hundefutter“ oder „Würde umkippen bei so viel Industriezucker und Aromen“. Ein User kommt zu dem Entschluss: „Finde diesen Trend absolut unappetitlich, aber das Video ist trotzdem klasse.“