Phantasialand: Server-Ausfall! Besucher-Frust wegen Wintertraum-Tickets

Mega-Frust bei Phantasialand-Kunden!

Das Phantasialand entschuldigt sich bei seinen Besuchern: Der Server des Freizeitparks brach kurzzeitig zusammen. Der Ansturm auf die Wintertraum-Tickets war einfach zu groß.

Phantasialand gibt auf Facebook Statement zu Server-Zusammenbruch ab

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite hat sich das Phantasialand jetzt zu dem Vorfall geäußert. „Wir sind immer noch beeindruckt von eurem großen Interesse an unserer Wintertraum-Aktion – das letztendlich sogar nicht nur uns, sondern auch im wahrsten Wortsinn unseren Server überwältigt hat“, schreibt der Freizeitpark in dem Social Media Post.

„Wir entschuldigen uns bei allen, die am Sonntag vergeblich buchen wollten! Dass der Zugriff auf die Aktionstickets am Sonntag für einige von euch nicht möglich war, tut uns sehr leid, hat aber auch eine ganz simple Erklärung: Es haben schlichtweg zu viele gleichzeitig auf den Server zugegriffen – dabei war die ganze Aktion auf zwei Wochen angelegt“, heißt es weiterhin.

Bei einigen Phantasialand-Kunden herrschte großer Ticket-Frust. Foto: IMAGO / imagebroker

Phantasialand wollte Ansturm eigentlich verhindern

Damit wollte das Phantasialand solch einen Ansturm eigentlich vermeiden, damit sich jeder seinen „Wunschtermin“ sichern könne. „Da das Buchungssystem noch bis zum Montagmorgen geöffnet war, konnte immerhin doch noch viele von euch in den Genuss kommen, Aktionstickets zu buchen.“

Doch bei einigen klappte das offenbar nicht, wie die Kommentare unter dem Beitrag vermuten lassen. „Am Montag klappte es nicht mehr. Ich habe dazu zwei Mails geschrieben, nachdem man mich am Telefon darum gebeten hatte. Bisher habe ich nichts gehört“, klagte eine Frau. Eine weitere schrieb: „Dasselbe war bei uns auch, es war zwar auf zwei Wochen verteilt, allerdings kam der Lohn genau am letzten Aktionstag. Eine Verlängerung der Aktion wegen des Ausfalls ist eine gute Idee.“

Weitere Phantasialand-Themen:

Doch einige Besucher zeigten auch Verständnis für das Phantasialand. „Toll, dass ihr das so offen kommuniziert!“ und „Warum buchen die Leute auch erst am letzten Tag. Wir haben das Tage vorher rechtzeitig ohne Probleme gemacht“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.