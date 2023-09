Phantasialand: Amerikaner besucht Freizeitpark – DAS will er sofort mit in die USA nehmen

Das Phantasialand ist nach dem Europark der zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands. Über 30 Attraktionen, fünf Themenbereiche und Achterbahnen, die es so nirgendwo anders gibt. Kein Wunder, dass das Phantasialand jedes Jahr Millionen von Menschen anzieht – und zwar nicht nur aus Deutschland.

So strömen Adrenalin-Junkies aus der ganzen Welt in den Freizeitpark in Brühl. Einer von ihnen ist Conner Sullivan, der mit seinem Youtube-Kanal knapp eine Million Menschen erreicht. Um es kurz zu machen: Der Amerikaner zeigte sich begeistert vom Phantasialand. Eine Sache will er sogar direkt in die USA importieren – dabei handelt es sich aber um keine Attraktion aus dem Park.

Phantasialand: Amerikaner flippt aus – „Habe ich noch nie gemacht“

Wolkenkratzer, endlose Weiten und Super-Malls – viele bringen mit den USA eine maßlose Super-Size-Kultur in Verbindung. Doch selbst Amerikaner scheinen von den Dimensionen der Attraktionen im Phantasialand beeindruckt: „Schau dir dieses gewaltige Ding an“, entfährt es Conner Sullivan etwa beim Anblick von „Talocan“. Und auch die technische Ausstattung hat es dem Ami angetan. So haut es ihn um, dass es ein Achterbahn-Erlebnis mit VR-Brille gibt: „Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht.“

Doch nicht nur die Achterbahnen hauen Sullivan vom Hocker. Auch die Speisen-Auswahl hat es ihm angetan. So bestellte sich der 31-Jährige einen Flammkuchen und ist völlig aus dem Häuschen von der Spezialität aus dem Elsass: „Ich liebe das. Wir müssen das in die USA bringen.“

Ami macht besondere Entdeckung über Deutsche

Der Amerikaner hat bei seinem Besuch im Phantasialand aber nicht nur Augen für Attraktionen und Delikatessen. Er beschreibt auch den typischen Kleidungsstil der Deutschen. Zumindest das, was bei der jüngeren Generation offenbar trendet.

So beschreibt er den typischen Kleidungsstil der Jugendlichen: Schicke Sneaker, Jogginghose und Funktionsjacke. Ob das drei Jahre später auch noch der Mode-Trend unter Kids ist? Schließlich stammt das Video aus Februar 2020. Zumindest der Flammkuchen dürfte noch genauso lecker sein wie damals.