Phantasialand verkündet es selbst – Besucher sind völlig aus dem Häuschen

Wer einen Besuch im Phantasialand in Brühl plant, der freut sich vor allem auf schnelle Achterbahnen und bunte Themenwelten. Doch das Phantasialand kann viel mehr – so gibt es auf dem Gelände des Freizeitparks drei Hotels zu den jeweiligen Parkwelten.

Besonders beliebt ist dabei das „Hotel Charles Lindbergh“, das genau an der Themenwelt Rookburgh gen Himmel ragt. Eine Neuerung könnte jetzt bald noch mehr Besucher anlocken.

Phantasialand verkündet Neuerung im „Hotel Charles Lindbergh“

Das Phantasialand hat für einige Besucher so viel zu bieten, dass ein Tagesausflug je nach Wartezeit an den Attraktionen schon mal knapp werden kann. In dem Fall gibt es die Möglichkeit, in einem der drei Hotels einzuchecken, um mehr Zeit im Freizeitpark zu haben.

Genauso wie bei den Achterbahnen und Events ist das Phantasialand auch bei den Unterkünften bemüht, Gäste immer wieder zu überraschen. Eine neue Kreation an der Bar 1919 hat jetzt genau das geschafft. Auf Facebook verkündete das Phantasialand am Freitag (19. Juli) den neuen Cocktail „Pilots Summer Vacation“.

Die sogenannte „Summer Cocktail Bowl“ soll den Geschmack von „fernen Sommerabenteuern“ mit „exotischen Erlebnissen zwischen Himmel und Erde“ haben, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Genauer besteht der Cocktails aus Maracuja- und Mango-Püree, Aperol, Maracuja-Saft, Sweet und Sour und Orangensaft.

Phantasialand-Besucher reagieren eindeutig

In den Kommentaren läuft einigen Besuchern schon das Wasser im Mund zusammen. „Sieht unwahrscheinlich lecker aus. Sehr passend, dass wir nächste Woche im Charles Lindbergh nächtigen, da wird dieses Prachtstück definitiv probiert“, schreibt ein Phantasialand-Fan.

„Genau unser Geschmack“, kommentiert ein anderer und markiert wie andere Phantasialand-Fans direkt Freunde unter dem Beitrag. Schließlich sollten Cocktail-Trinker schnell sein, den Drink gibt es ausschließlich im Sommer. Na dann – hoch die Gläser!