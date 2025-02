Phantasialand zeigt Taron-Video – Fans fallen vom Glauben ab

Das Phantasialand in Brühl gehört zu den großen Namen in der europäischen Branche der Freizeitparks. Kein Wunder, dass Adrenalinjunkies jedes Jahr nach NRW pilgern, um sich von den Achterbahnen durch die Lüfte wirbeln zu lassen. Ganz vorne dabei: Taron, die Achterbahn, die selbst den größten Nervenkitzel-Liebhabern das Herz höherschlagen lässt.

Aber jetzt gibt es ein Video auf Instagram, das die treuesten Fans ins Grübeln bringt.

Phantasialand: Instagram-Video löst Kommentar-Hagel aus

25 Minuten. So lange dauert eine Folge „Paw Patrol“ oder eine Episode „Friends“. In dieser Zeit kann man den Wasserkocher anwerfen, Nudeln kochen oder – und das ist wohl am spannendsten – einen Powernap einlegen. Und trotzdem ist es für viele Phantasialand-Besucher scheinbar Alltag. Besonders, wenn man sich in den endlosen Schlangen vor den beliebtesten Attraktionen wie Taron wiederfindet.

In der Wartezeit spielen viele natürlich nicht nur das übliche „Wer bin ich?“oder hören Musik, sondern lauschen auch den vielen Durchsagen, die immer wieder durch den Park hallen. Und diese sind nicht ohne Grund – es wird ständig darauf hingewiesen, dass man keine Mützen tragen soll, die Handtaschen gut verstauen und Handys besser nicht mit auf den wilden Ritt nehmen sollte. Schließlich will niemand, dass das Smartphone als fliegendes Andenken endet.

Dabei sind diese Sicherheitswarnungen so gut wie jedes Mal zu hören, wenn man ansteht. In der kurzen Zeit, in der man wartet, scheint sich diese Ansage wirklich ins Gedächtnis einzubrennen. Das zeigt jetzt auch das Phantasialand mit einem humorvollen Video: In diesem wird ein junger Mann gezeigt, welcher jedes einzelne Wort der Durchsage mitsprechen kann. Ein Moment, den offenbar auch viele Fans nachvollziehen können, denn schon nach kürzester Zeit wimmeln zahlreiche Kommentare unter dem Video.

„Kein anderer Park hat jemals über diese Reel-Idee nachgedacht und das ist genial“, freut sich ein User. „Wenn man zwei Stunden ansteht, kann man es wirklich auswendig“, kommentiert auch ein weiterer Instagram-Nutzer.

Phantasialand: Video löst Kritik aus

Doch offenbar herrscht nicht nur Jubel und Gaudi beim Anblick des Videos, denn einige Fans sind auch etwas genervt. So schreibt ein Adreanlin-Fan: „Meint ihr nicht, dass es eventuell ein kleines bisschen zu oft abgespielt wird, wenn wirklich viele es schon auswendig kennen bzw. ihr selbst schon Witze darüber macht?“ Und auch ein weiter User kritisiert: „Ich stehe da keine einzige Stunde an, damit hat sich das erledigt und lohnt nicht mehr.“

Eines ist klar: In den Kommentaren gibt es wohl zahlreiche Fans, die sich in dieser Situation bestens wiedererkennen können – sie alle kennen den Text auswendig. Dabei könnte man sagen, dieser ungewöhliche Ohrwurm ist wohl der Preis, den man für den ultimativen Nervenkitzel im Phantasialand zahlt.