Phantasialand: Bitter für Besucher! Beliebte Achterbahn fährt vorübergehend nicht

Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Bitte Nachricht direkt nach der Öffnung! Obwohl das Phantasialand erst seit wenigen Tagen wieder Besucher rein lässt, gibt es bereits die erste Einschränkung.

Eine der beliebtesten Attraktionen im Phantasialand ist Ende April kurzfristig außer Betrieb.

Phantasialand: „Black Mamba“ fünf Tage geschlossen

Mit Beginn der Osterferien in NRW ist das Phantasialand am Samstag in die neue Saison gestartet. Wer jedoch Ende April einen Besuch plant, der muss auf eine der großen Attraktionen verzichten.

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

Wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

Begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

Drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

Sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Wie der Freizeitpark mitteilt, kann die „Black Mamba“ aufgrund von Baumaßnahmen im Streckenverlauf von Montag (25.4.) bis einschließlich Freitag (29.4.) nicht fahren.

Phantasialand: Eine beliebte Achterbahn wird für die Besucher vorläufig geschlossen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg / dpa

Phantasialand gestaltet Themenbereich neu

Dabei gehört die „Black Mamba“ mit Looping, Überschlägen und Schrauben zu einem der Aushängeschilder des Phantasialands!

Wie „Parkerlebnis.de“ berichtet, arbeitet das Phantasialand bereits seit längerer Zeit im Themenbereich „Deep in Africa“ – in welchem sich auch die Hänge-Achterbahn befindet – an einer Neuheit.

Im Bereich der „Black Mamba“ können sich Besucher demnach bald auf eine Art Erlebnispfad mit Brücken und Stegen freuen. Der Weg verspricht neue Perspektiven auf die Achterbahn.

