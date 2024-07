Parookaville 2024: Kurz nach Ende steht es fest – Fans können es nicht fassen

Das Parookaville 2024 ist am Sonntag (21. Juli) zu Ende gegangen und war wie auch in den Vorjahren bei gutem Wetter ein voller Erfolg. Rund 225.000 Besucher aus über 50 Ländern feierten am Airport Weeze bei ausverkaufter Hütte – kein Wunder, dass das Ende der achten Parookeville-Ausgabe bei manchen Electro- und Festival-Fans schon Vorfreude auf nächstes Jahr weckt.

Passend dazu haben die Veranstalter schon jetzt eine Nachricht für alle Interessierte – es ist eine einmalige Chance!

Parookaville 2024: Vorverkauf für 2025 ab sofort gestartet

Nach dem Parookaville ist vor dem Parookaville! Bereits jetzt können sich Festivalfans den 18. bis 20. Juli 2025 in ihrem Kalender markieren, den in diesem Zeitraum findet die Ausgabe 2025 statt.

Das Parookavile im nächsten Jahr markiert gleichzeitig auch das 10-jährige Jubiläum des Events – und für das hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, genauer: „Als besonderen Dank für die Treue der Fans seit der Gründung, die zur europaweit einzigartigen Erfolgsgeschichte maßgeblich beigetragen hat, gibt es einen besonderen Vorverkauf“: Seit Montagabend um 18 Uhr können alle Personen, die für mindestens ein Jahr seit 2015 ein Parookaville-Ticket gekauft haben, Tickets für das Jubiläum im nächsten Jahr ordern.

Parookaville 2024: Fans sollten schnell sein

Die Karten werden nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein, zur Verfügung stehen die Kategorien „Full Weekend ohne Camping“, „Full Weekend mit Base Camp“ und „Full Weekend mit Green Camp“ – und das zu den Ticketpreisen wie die Karten von 2024!

Doch die Preisgarantie ist noch nicht alles – zusätzlich gibt es eine Verlosung unter allen Vorverkaufskäufern. Hauptpreis: ein 10-Jahres-Ticket für das Festival. Wer sich also sicher ist, auch im nächsten Juli in Weeze beim Parookaville feiern zu wollen, sollte besser sofort handeln, bevor die Aktions-Tickets weg sind – schließlich startet der reguläre Vorverkauf dann erst wieder im Oktober 2024.