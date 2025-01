Parookaville lässt die Bombe platzen – das hat es noch nie gegeben

Es wird ein Parookaville, wie es zuvor noch nie da gewesen ist. Denn das berühmte Elektro-Festival auf dem Flughafen Weeze feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Natürlich soll das gebührend gefeiert werden. Und wie sollte das besser gehen als mit den besten Elektro-Beats?

Bereits im Dezember verkündeten die Veranstalter die ersten Jubiläums-Headliner. Dass „Steve Aoki“ oder „Oliver Heldens“ wieder am Start sein würden, wunderte niemanden. Schließlich haben sie das Parookaville in den letzten Jahren musikalisch so geprägt wie kaum ein anderer Act. Zudem versprach man den Fans dieses besonderen Elektro-Festivals noch eine Menge Überraschungen, was das Lineup betreffe. Nun hat das Warten ein Ende. Und eines steht fest: Es hat sich gelohnt!

Parookaville macht es offiziell

In der ersten Verkündungsrunde wurden 40 Acts bekannt gegeben, die den Feierlustigen in diesem Jahr auf dem Parookaville so richtig einheizen sollen. Nun legten die Veranstalter ein paar Wochen später noch eine ordentliche Schippe drauf!

Über 50 Acts werden insgesamt bei der mehrtägigen „10 Years Parookaville“-Party auflegen. Doch damit nicht genug des Guten. Für diese besondere Jubiläumsedition haben sich die Veranstalter was Einzigartiges überlegt. Internationale Stars der DJ-Szene wie „James Hype“ und „Alle Farben“ werden in der Zeit vom 18. bis zum 20. Juli auf dem Aiport Weeze performen. Und auch der niederländische DJ Armin Van Buuren kehrt für die Parookaville-Geburtstagsparty zurück in die „City of Dreams“.

Mit dem Megastar Robin Schulz, der erneut auf das Parookaville zurückkehren wird, erwartet man den wohl größten Act des Festivals. Doch dann lassen die Veranstalter noch eine richtige Bombe platzen. Zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte von Parookaville wird die spanische DJane Indira Paganotto hier auf der Bühne stehen.

Der Techno-Superstar gehört zu den Top 5 der weiblichen Techno-Elite und zieht mit ihrem einzigartigen Mix aus Psy-Trance und Techno weltweit die Techno-Fans in ihren Bann. Noch ein Grund mehr also sich das Parookaville in diesem Jahr nicht entgehen zu lassen.