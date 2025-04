Palmkirmes Recklinghausen endet mit einem Paukenschlag – Besucher bringen sich in Sicherheit

Der April macht, was er will – das zeigte sich am vergangenen Wochenende wohl so deutlich wie lange nicht mehr. Nachdem der Samstag den Menschen in NRW Sonne satt bot, sah das Wetter bereits am Sonntag (13. April) schon ganz anders aus.

Das bekamen vor allem die Menschen auf der Palmkirmes in Recklinghausen zu spüren. Ausgerechnet am letzten Tag der Kirmes in diesem Jahr mussten viele das bunte Treiben unterbrechen und sich in Sicherheit bringen. Es kam zu irren Szenen!

Palmkirmes in Recklinghausen: Besucher laufen wild umher

Wettertechnisch hatten Fans der Palmkirmes in Recklinghausen in diesem Jahr wirklich Glück gehabt. Die gesamten zehn Tage war das Wetter in NRW gut, kein Regentropfen kam herunter und man konnte ohne Probleme Stunden an der freien Luft auf dem Kirmesgelände verbringen.

Am Sonntag war das allerdings anders – die Besucher wurden mitten am Nachmittag plötzlich von einem gewaltigen Wetterumschwung überrascht! Erst donnerte es, dann gewitterte es und anschließend kamen Wassermassen vom Himmel. Was das für die Menschen auf der Palmkirmes bedeutete, zeigt ein Video auf Facebook. Auf dem Account „Freizeitpark-Welt.de“ sieht man, wie vereinzelt Personen mit Regenschirmen Unterschlupf suchen, während sich andere bereits unter die Unterstände einzelner Buden drängenln.

Palmkirmes in Recklinghausen: „Mit nasser Hose über den Platz“

Ansonsten sind die Straßen zwischen den Kirmesgeschäften wie leer gefegt, dafür sammelt sich jede Menge Regen auf dem Asphalt. „Eigentlich sollte es nachmittags ja trocken bleiben“, kommentierten die Verantwortlichen für das Video den Facebook-Beitrag.

Einige andere Kirmes-Besucher hatten da ein wenig mehr Glück. „Zum Glück war ich gegen 16 Uhr in Herne am Bahnhof, bzw. Bahngleis auf den Zug wartend“, schreibt ein Mann in den Kommentaren. „Wir waren gerade wieder weg, als der Regen kam“, pflichtet ein anderer bei. Eine Kirmes-Besucherin berichtet dagegen, dass sich Durchhalten bei schlechtem Wetter auch lohnen kann: „Aber nach dem richtigen Knall war’s dann wieder trocken, und das für den Rest des Tages.“ Auch die Video-Produzenten harrten offenbar auf der Palmkirmes in Recklinghausen aus, berichteten anschließend: „Danach ging der Betrieb ganz normal weiter und wir mit nasser Hose über den Platz.“