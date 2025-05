Outlet Roermond verkündet Neueröffnung – über eines kommen Kunden nicht hinweg

Ob der Limbecker Platz in Essen, die Breite Straße in Köln oder die Thier-Galerie in Dortmund – eines ist klar: In NRW kann man richtig gut shoppen. Doch nicht nur in diese gigantischen Einkaufszentren und Shopping-Straßen zieht es die Menschen – viele fahren auch in die Niederlande, um dort zu bummeln.

Immerhin lockt das Outlet Roermond mit deutlich günstigeren Markenwaren. Und nun sorgt eine Neueröffnung in dem Shopping-Tempel für ordentlich Wirbel – eine Sache lässt Kunden aufhorchen.

Outlet Roermond: Gymshark eröffnet Store

Das Designer-Outlet hat sportlichen Zuwachs bekommen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Immerhin öffnete am 17. April eine Weltmarke aus den USA seine Türen für alle Fans aus Deutschland. Und dabei haben die Sportis aus NRW einiges zu bestaunen, immerhin ist der Store 10.000 Quadratmeter groß – kein Wunder, dass die Freude riesig war.

Welcher Laden gemeint ist? Nun, die Rede ist von Gymshark! Das Shopping-Paradies für alle Sport-Fans schlechthin, immerhin gibt es dort eine große Auswahl an Sport- und Fitnessbekleidung für Herren und Damen, einschließlich Accessoires und vieles mehr.

So schreibt eine Userin ganz begeistert: „Hop hop schnell nach Roermond!“ Auch eine andere Nutzerin ist ganz aus dem Häuschen und textet: „Ich raste aus!“ Doch trotz all der Freue stellen sich viele Fans eine Frage: „Wie lange bleibt der Pop-up-Store?“

Denn der Laden ist nicht dauerhaft im Outlet Roermond zu finden, sondern (erstmal) nur temporär. Ein Pop-up-Laden ist schließlich ein temporäres Geschäft, das für eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort geöffnet ist, bevor es wieder verschwindet.

Fragen-Hagel der Fans: Wie lange bleibt der Pop-up-Store?

Doch wer weiß – vielleicht kommt der Laden dauerhaft in den Shopping-Tempel in die Niederlande. Ein Mitarbeiter schreibt nämlich unter einem Kommentar: „Wer weiß, vielleicht ist dies ja der Beginn einer langfristigen Präsenz in der Zukunft!“ Unter einem anderen Beitrag verrät ein weiterer Insider: „Wie lange das Pop-up genau bleibt, muss sich noch zeigen – aber wer weiß, das ist der Anfang von etwas Langfristigem!“

Damit ist klar: Die Fans dürfen weiter hoffen, dass der Laden mit den Sportklamotten, Trinkflaschen und schicken Accessoires fürs Gym im Outlet Roermond erhalten bleibt.