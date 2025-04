Unwetter-Warnung an Ostern in NRW ++ Eiersuche fällt ins Wasser!

Nach der wochenlangen Trockenheit hat man sich ja schon über die gelegentlichen Regenfälle gefreut. Jedoch hat man nicht gerechnet, dass ausgerechnet an Ostern eine Unwetter-Warnung in NRW ausgesprochen wird. Die Eiersuche am Ostersonntag (20. April) droht bei dieser Wetterlage buchstäblich ins Wasser zu fallen.

Der Deutsche Wetterdienst in Essen hat eine schlechte Nachricht für das Wetter in NRW an Ostern. Nachdem mehrere Wochen nicht ein einziger Tropfen gefallen ist, soll jetzt ausgerechnet am Ostersonntag Gewitter und Starkregen über NRW hinwegziehen.

Wetter in NRW: Starkregen, Hagel und Sturm

Wie der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, muss man in NRW vom Sauerland bis ins Ruhrgebiet und ins Münsterland mit unwetterartigen Regenfällen rechnen. Das Unwetter soll jedoch erst am Nachmittag beginnen, also sollte man sich mit der Eiersuche besser beeilen, wenn man dieses Jahr nicht darauf verzichten will.

Bei dieser Wetterlage in NRW möchte nämlich keiner mehr im Garten oder Park sein, um alle Eier des Osterhasen zu finden. Die Meteorologen warnen, dass bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde fallen kann und sogar Hagel nicht auszuschließen ist.

Selbst starke Winde und Sturmböen bis Stärke 9 können von den Wetter-Experten nicht ausgeschlossen werden. Wo genau sich die einzelnen Unwetter bilden sollen, kann jedoch weiterhin nicht genau prognostiziert werden, da dies schwierig vorauszusagen ist.

Auch am Ostermontag ist mit Regen zu rechnen

Das bevorstehende Unwetter am Ostersonntag liegt an einem Frontensystem. Dieses bringt sehr milde und instabile Meeresluft von Frankreich nach NRW, wodurch das Unwetter entsteht.

Aber nicht nur der Ostersonntag droht ins Wasser zu fallen. Auch am Ostermontag (21. April) ist mit kräftigem Regen zu rechnen. Im Laufe des Tages soll das Unwetter jedoch langsam abschwächen, bis die Wolken von NRW nach Norden abziehen. (mit dpa)