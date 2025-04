Ostern in NRW: Auf diesen Märkten kannst du an den Feiertagen shoppen

Für die einen ist es eine wohlverdiente Auszeit, für andere ein wahrer Albtraum. Immer wieder stressen sich die Deutschen über die Feiertage, weil ihnen kurz vorher auffällt, dass sie noch ganz dringend einkaufen müssen. Manchmal ist es dann auch schon zu spät, denn Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben die meisten Geschäfte in NRW geschlossen.

Doch gibt es einige Supermärkte oder Discounter an bestimmten frequentierten Orten in NRW, die dann öffnen. Wer aber mehr Lust auf Shopping als auf den Einkauf von Lebensmitteln hat, könnte kurz hinter der deutschen Grenze auf seine Kosten kommen.

Ostern in NRW: Nachbarland lockt mit Märkten

Ostermärkte sind in den Niederlanden ein großes Ding. So gibt es dort über die Feiertage zahlreiche Events, die auch Besucher aus Deutschland anlocken. In Amsterdam oder Nijmegen zum Beispiel gibt es auf dem dortigen Ostermarkt Handwerkskunst zu bestaunen und das kulinarische sowie ein Unterhaltungsprogramm sorgen für eine gute Zeit.

Nicht weit davon können Besucher im berühmten Blumenpark Keukenhof die Tulpenblüte bestaunen und sich an den dortigen Osteraktionen erfreuen. Aber auch an der Küste werden Märkte veranstaltet. In Vlissingen zum Beispiel findet an Ostersonntag einer entlang des Boulevards statt. Dort gibt es auch Mode und Schmuck, in Cadzand-Bad hingegen Deko und frischen Fisch sowie Obst.

Ostern in NRW oder Niederlande?

Während es in Den Haag auf dem Paasmarkt Antiquitäten, Bücher und regionale Spezialitäten zu kaufen gibt, lockt das Paaspop Festival in Schijndel mit verschiedenen bekannten Live-Acts. Und wer lieber Lust auf Motorsport hat, kommt beim traditionellen Osterrennen in Zandvoort auf seine Kosten.

Doch sollten Besucher je nach Wahl der Veranstaltung bedenken, dass eventuell eine Reservierung oder Anmeldung nötig ist, so zum Beispiel im Keukenhof. Es kommt also nicht nur auf gutes Wetter an.