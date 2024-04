ÖPNV-Streik in NRW: Rheinbahn macht bitteres Ausmaß für Pendler deutlich

Der ganztägige Warnstreik am Montag, 15. April, wird massive Auswirkungen auf den ÖPNV in mehreren NRW-Städten haben. Mit einer „Nadelstich-Strategie“ nimmt sich die Gewerkschaft Verdi mit der Frühschicht am Montagabend die Düsseldorfer Rheinbahn, die Stadtwerke Krefeld sowie Bogestra in Bochum sowie Gelsenkirchen vor. Der Streik ist ein hartes Los für viele betroffene Pendler.

Verdi will für die rund 30.000 Beschäftigten im ÖPNV in NRW bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen, wie zum Beispiel mehr Entlastungstage, Zulagen sowie einen anderen Umgang mit Überstunden. Wie heftig das Ausmaß der Streiks zum Wochenbeginn jedoch sein wird, macht eine Pressemitteilung von Rheinbahn am Sonntag deutlich.

ÖPNV-Streik in NRW-Landeshauptstadt: DAS kommt auf Düsseldorfer zu

Zunächst die gute Nachricht für die Pendler im Raum Düsseldorf: Die Straßenbahnen und U-Bahnen werden „größtenteils wie gewohnt“ fahren, verkündet Rheinbahn. Lediglich auf den Linien U72 und U73 könne es „vereinzelt zu Ausfällen kommen“.

Betroffen vom ÖPNV-Streik in der NRW-Landeshaupstadt werden vor allem der Kreis Mettmann sowie der Düsseldorfer Süden sein. Die Linien zum Messegelände sollen dagegen nicht betroffen sein.

Rheinbahn empfiehlt den Kunden, noch vor Fahrtantritt am Montagmorgen die elektronische Fahrplanauskunft über rheinbahn.de zu checken. Oder einen Blick in die App redy zu werfen. Alternativ soll sich ein Blick auf die Social-Media-Kanäle von Rheinbahn lohnen, auch dort findet man aktuelle Informationen zum ÖPNV-Streik in der NRW-Stadt.

Diese Buslinien sind betroffen

Diese Rheinbahn-Buslinien werden hauptsächlich von Ausfällen oder Verspätungen am Montag betroffen sein: