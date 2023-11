Oberhausen: Beliebter Kiosk vor dem Aus? Inhaberin spricht Klartext

In den sozialen Medien brodelt mal wieder die Gerüchteküche und diesmal ist ein kleiner Kiosk in Oberhausen im Mittelpunkt des Geschehens. Ein mysteriöser Post hat bei vielen Usern eine Menge Angst und Unruhe ausgelöst.

Diese Kiosk-Inhaberin macht es wirklich spannend, wie es in der Zukunft für ihren beliebten Kiosk weitergehen wird. Wer hätte gedacht, dass hinter den schlichten Wänden eines Kiosks so viele Geheimnisse lauern?

Oberhausen voller Gerüchte

„Ich liebe Gerüchte. Ich habe in den letzten Wochen so viel über meinen Kiosk erfahren, was ich vorher noch gar nicht wusste. Hier die Aufklärung“, leitet die Userin mit ihrem Facebook-Post ein. Sie erklärt, dass für sie in der nächsten Zeit wohl eine Operation anstehen wird, die eventuell dramatische Konsequenzen mit sich ziehen könnte.

Das Herz der Kiosk-Liebhaber blieb bei dem Thema Schließung erstmal stehen, doch es gab schnelle Entwarnung. Denn die Inhaberin ist hochmotiviert, die Türen ihres Kiosks in Oberhausen schnell wieder zu öffnen: „Auch wenn es ein paar Leutchen gerne so sehen würden. Er bleibt lediglich für ein paar Tage geschlossen, bis ich wieder fit bin. Und danach geht’s mit Vollgas weiter!!!“ Doch die Anwohner müssen sich trotzdem noch etwas gedulden, bis sie im Kiosk wieder fleißig shoppen können.

Am Ende des Postings betont die Kiosk-Besitzerin noch mal: „NEIN, WIR WERDEN NICHT SCHLIESSEN!!!“ Sie nimmt die ganze Gerüchteküche über eine dauerhafte Schließung zum Glück sichtlich mit Humor. Trotzdem schön, dass sie die Spekulationen für ihre Kunden aufklärt.

Auch interessant:

In der Kommentarspalte drücken die User ihr fleißig die Daumen zur schnellen Wiedereröffnung des Kiosks und wünschen ihr rührende Gute-Besserungs-Wünsche: „Ihr rock das schon“, „Bin ich froh, dass ich da weg bin, alles Gute für deine OP“, „Gute Besserung“. Schön wenn die Community so hinter einem steht!