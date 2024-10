Oberhausen: Wer hier dabei sein will, darf kein Wort verraten – „Top Secret!“

Vorsicht – hier gilt höchste Geheimhaltungsstufe!

Anfang November haben einige Glückliche die Chance, in Oberhausen an einem spannenden Projekt mitzuwirken – doch die Teilnehmer müssen sich dazu verpflichten, vor, während und nach dem Termin keinerlei Details an die Öffentlichkeit weiterzugeben.

Um was bitteschön geht es hier?

Oberhausen: Geheimer Videodreh

Genauere Informationen gibt es auf dem Instagram-Profil von Ballermann-Star Isi Glück. Die Sängerin, die auch in diesem Mallorca-Sommer mit ihren Hits wie „Delfin“ oder „Oberteil“ die Party-Massen anheizte, hat nämlich auch nach dem Ende der diesjährigen Playa-Saison noch einiges zu tun. Und ihr Weg führt sie dabei auch ins Ruhrgebiet nach Oberhausen.

Am 7. Februar 2025 erscheint Isis neues Album „Alles Isi“ – doch ganz so easy bzw. „isi“ sind die Vorbereitungen darauf keinesfalls. „Viel neue Musik bedeutet viele geile neue Musikvideos“, verkündet die Sängerin in einer Instagram-Story. Doch die müssen auch erstmal gedreht werden. Und wie es der Zufall will, befindet sich ein Drehort im schönen Oberhausen!

Mallorca-Star Isi Glück mit eindringlichem Appell

Und mit etwas Glück kann man sogar beim Isi-Glück-Dreh mitmachen. „Wer hat Bock, am 8. November in Oberhausen für ungefähr eine bis maximal zwei Stunden bei meinem Musikvideo dabei zu sein?“, fragt die Sängerin ihre Follower – doch schon hier muss sie Geheimniskrämerei betreiben. Denn den Song, um den es bei dem Dreh gehen wird, will Isi natürlich nicht verraten, bevor das Album im Februar erscheint. „Nix! Top Secret!“, betont sie auf Instagram.

Entsprechend wichtig ist es daher auch, dass die mitwirkenden Komparsen ihre Erfahrungen am Set für sich behalten, um die PR-Pläne der Sängerin und ihres Labels nicht zu durchkreuzen. „Wenn ihr dann da seid, auch Top Secret!“, bittet Isi. „Keine Videos dann machen.“

Per Instagram-Nachricht kann man sich bei Isi für das Mitwirken beim Oberhausen-Dreh bewerben. Die Glücklichen, die es in die Auswahl schaffen, erhalten dann eine Antwort mit dem streng geheimen Treffpunkt in Oberhausen.