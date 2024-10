Zoo in NRW: Überraschung im Gehege – Besucher trauen ihren Augen nicht

Während ihrer Freizeit zieht es viele Menschen gerne mal in einen der Zoos in NRW. Bei einem Ausflug bekommen Familien, Kinder und Einzelpersonen viele verschiedene Tiere zu sehen – und manchmal auch die ein oder andere Überraschung.

So nun auch in einem Zoo in NRW geschehen. Also Besucher einen genauen Blick in ein Gehege warfen, entdeckten sie nun womöglich einen Neuzugang.

Zoo in NRW freut sich über Neugeborenes

Und dieser Neuzugang kommt nicht etwa aus einem anderen Tierpark, sondern direkt aus dem Zoo in NRW selbst. Denn der Zoo Krefeld hat am Sonntag (6. Oktober) freudige Nachrichten auf Facebook zu verkünden. „Neuer Nachwuchs bei den Guerezas! Vergangene Woche hat Mama Luisa ein Jungtier auf die Welt gebracht“, heißt es.

Runde sechs Monate wuchs das Jungtier im Bauch seiner Mama heran. Nun hat es endlich das Licht der Welt erblickt und nach Angaben des Zoo Krefeld geht es sowohl Mama als auch Baby gut. Besucher hatten vielleicht schon das Glück bereits vor der Verkündung das neugeborene Affenbaby im Außengehege entdeckt zu haben.

Süßes Affenbaby verzückt Besucher

Wer noch keinen Blick vor Ort auf das Jungtier werfen konnte, hat nun auf Faceboook die Gelegenheit. Auf Schritt und Tritt wird es vom Muttertier begleitet und behütete – so auch auf diesem zuckersüßen Bild. Die Kulleraugen bringen auch viele User ins Schwärmen.

„Willkommen und ein schönes, langes gesundes Leben“ und „Alles Gute und Gesundheit für Mutter und Kind“, heißt es in den Kommentaren. „Guerezas gehören zu der Art der Stummelaffen. Sie leben überwiegend in Regen- und Galeriewäldern, aber auch in baumbestandenen Savannen“, klären die Tierpfleger auf.