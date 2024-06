NRW: Blutbad während Deutschland-Spiel! Zwei Tote

Brutale Tat am Mittwochabend (19. Juni) in NRW. Während ganz Fußball-Deutschland gebannt auf den zweiten Auftritt der DFB-Elf gegen Ungarn (2:0) schaute, spielten sich in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal dramatische Szenen ab.

Nach Informationen von DER WESTEN soll es in einer Wohnung an der Franzstraße in der NRW-Stadt zu einem heftigen Streit gekommen sein. Plötzlich zückte einer der Beteiligten ein Messer. Zwei Menschen sollten die Auseinandersetzung nicht überleben.

NRW: Blutbad während Deutschland-Spiel

Als die ersten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, wurden sie Zeuge eines regelrechten Blutbads. Eine Frau (42) lag am Boden, schwer durch Messerstiche verletzt. Rettungskräfte versuchten alles, um das Leben der 42-Jährigen zu retten. Doch jeder Reanimationsversuch war vergeblich. Das Opfer der Bluttat sollte noch in der Wohnung sterben.

Auch ein Mann (48) hatte schwere Verletzungen durch Messerstiche erlitten. Die Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen nach einer Erstversorgung am Tatort mit einem Krankenwagen in ein Wuppertaler Krankenhaus.

Dort kämpfte das medizinische Personal verzweifelt um das Leben des Wuppertalers – doch vergeblich. Auch der 48-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Spurensicherung ermittelt nach dem Tötungsdelikt in Wuppertal. Foto: Tim Oelbermann

Polizei ermittelt nach Bluttat in NRW

Bisher sind die Hintergründe der Bluttat während des Deutschland-Spiels völlig unklar. Nach Informationen von DER WESTEN handelt es sich bei den Todesopfern um ein Ehepaar. Als Tatverdächtiger gilt nach ersten Ermittlungen der Ehemann.

Notfallseelsorger kümmerten sich nach der Bluttat um die Mutter des Tatverdächtigen sowie seine Tochter, die ebenfalls mit im Haus wohnen sollen. Einsatzkräfte der Spurensicherung waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.