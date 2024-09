NRW: Günther und seine Ehefrau besuchen besonderen Ort – es wird ihre letzte Reise sein

Günther hat noch einen letzten Wunsch. Er möchte mit seiner Ehefrau einen Ort besuchen, der dem Ehepaar aus NRW viel bedeutet und mit dem die beiden viele Erinnerungen verbinden. Der Wünschewagen erfüllt ihn diesen Wunsch und das Ehepaar kann einen wunderschönen letzten Tag an diesem besonderen Ort verbringen.

+++ Essen: Beliebtes Restaurant muss Hiobsbotschaft verkünden – Gäste bitter enttäuscht +++

Das Team von Wünschewagen ist genau für diese oft sterbenskranken Menschen da – für diejenigen, die sich noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen. Das kann alles sein, von Konzertbesuchen, noch einmal den Strand sehen oder ein letzter Familienbesuch. Für Günther aus NRW war es sein sehnlichster Wunsch, noch einmal Bad Neuenahr zu besuchen.

NRW: Ehepaar verbrachte viele Urlaube in Bad Neuenahr

Wie das Team von Wünschewagen berichtet, ist einer der häufigsten Wünsche der Fahrgäste „Orte wiederzusehen, die man früher regelmäßig bereist hat.“ Für das Ehepaar aus NRW war dies die Stadt Bad Neuenahr.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Paar aus NRW hat es früher immer wieder in das bekannte Heilbad gezogen, um den Urlaub dort zu verbringen. Günther und seine Frau wohnten sogar eine Zeit in Bad Münstereifel, das nur 70 Kilometer von dem Heilbad Bad Neuenahr liegt.

+++ Tierheim Bochum erhält Post – der Inhalt zerreißt den Pflegern das Herz! „Alle sind so traurig“ +++

Seitdem Günther erkrankt ist, konnte er den geliebten Urlaubsort im Kreis Ahrweiler nicht mehr besuchen. Daher äußerte er seinen Wunsch an das Team von Wünschewagen, die Reise aus dem Ruhrgebiet (NRW) nach Bad Neuenahr anzutreten. Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt, und er konnte dort einen wunderschönen Tag mit seiner Ehefrau verbringen.

Wünschewagen: Eine perfekte Fahrt für alle Beteiligten

Das Ehepaar verbrachte ihren Tag in Bad Neuenahr damit, noch einmal die Orte zu besuchen, an denen sie gemeinsam eine so schöne Zeit verbracht haben. Günther und seine Frau besuchten ihre Lieblingshotels und suchten die Restaurants auf, in denen sie früher so gerne gegessen haben.

Mehr Themen:

Das Team von Wünschewagen ermöglichte es dem Paar aus NRW sogar noch einmal, die alte Heimat in Bad Münstereifel zu besuchen. Wie man es auf Facebook ausdrückt, war es „eine rundum perfekte Fahrt für alle Beteiligten!“ Günther war glücklich, noch einmal mit seiner Ehefrau einen Tag an dem Ort zu verbringen, der dem Paar so viel bedeutet.