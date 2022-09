Wetter in NRW: Gewitter-Alarm! HIER soll es heute gewaltig knallen

War es das mit dem Sommer in NRW? Das Wetter zeigt sich nun immer mehr von seiner ungemütlichen Seite.

Bereits am Freitag wurde es in einigen Ruhrgebietsstädten laut – Donner machte sich breit. Auch am Samstag soll es vielen Städten von NRW mächtig krachen.

Wetter in NRW: Windböen, Sonnenschein und Gewitter – das komplette Programm

Das Wetter scheint sich an diesem Wochenende in NRW nicht ganz entscheiden zu können. Mal scheint die Sonne, dann fällt wieder Regen und zwischendurch hagelt oder donnert es vereinzelt auch mal.

Düstere Prognose für NRW: Gewitter im Anmarsch. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Eifert

Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht wenig Hoffnung auf Besserung – ganz im Gegenteil. Stürmische Windböen von bis zu 70km/h werden im höheren Bergland erwartet. Auch mit heftigem Gewitter müssen die Menschen am Samstag in NRW rechnen.

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Achtung! HIER kann es richtig einschlagen

„Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4)“, heißt es in einer amtlichen Warnmeldung des DWD am Samstagnachmittag. Betroffen sein sollen die Städte: Herne, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Mülheim, Duisburg und Essen. Bewohner werden davor gewarnt, dass es auch zu Blitzschlag kommen kann.

In Kombination mit den Sturmböen kann das verheerende Konsequenzen im schlimmsten Fall haben. Herumfliegende Äste und Dachziegel können zu Wurfgeschossen werden. Zudem sollten Autofahrer bei auftretendem Platzregen Verkehrsbehinderungen einkalkulieren.

Die Vorhersage für Sonntag sieht für NRW ähnlich bedröppelt und stürmisch aus.