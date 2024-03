NRW: Junger Mann totgefahren – Fahrerflucht! Familie veröffentlicht emotionales Video

Mittlerweile ist es nun schon ein Jahr her, dass der damals 20-jährige Alexander in Wesseling (Köln, NRW) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde. Nur wenige Stunden nach dem Unfall erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Von dem Fahrer des Unfallwagens gibt es, damals wie heute, keine Spur.

Eine Kölner Mordkommission erneuert nun, ein Jahr nach einem tödlichen Unfall, den Fahndungsaufruf nach einem flüchtigen 1er BMW. Auch die Familie von Alexander wendet sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit. Sie finden klare Worte.

NRW: Nach tödlichem Unfall – „Hast Du keine Alpträume?

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte bis heute nicht ermittelt werden. Aufgrund eines am Unfallort gefundenen Gegenstandes konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen BMW der 1er-Reihe handeln muss. Für die Familie des verstorbenen Studenten ist die Ungewissheit unvorstellbar schmerzhaft. Auf Youtube veröffentlichte der Vater ein emotionales Video, in dem er sich direkt an den Täter wendet.

„Wie kann der Täter ein ganzes Jahr lang mit dem Gedanken leben, unseren Sohn Alexander getötet zu haben? Wie lebt es sich mit dem Gefühl, einen jungen Menschen sterbend auf der Straße liegen zu lassen und einfach abzuhauen?“ fragt er sich verzweifelt.

Auch interessant: Phantasialand: Todesfall auf der Achterbahn – erste Details zum Unfall-Hergang bekannt

„Hat Dich Alexander noch einmal angesehen? Hast Du ihm in die Augen geschaut? Hast Du keine Alpträume? Denkst Du nicht täglich daran?“, sind weitere Fragen, die sich der trauernde Vater stellt. Er fordert den Täter klar auf: „Sei kein jämmerlicher Feigling. Mache reinen Tisch. Stell‘ Dich der Polizei.“

Hat wirklich niemand etwas mitbekommen?

Dass wirklich niemand etwas mitbekommen haben soll, ist für die Familie des Verstorbenen unvorstellbar. In einer Samstagnacht war der Fahrer doch sicher nicht allein im Auto. „Wollen Deine Mitfahrer bis zu ihrem Lebensende die Schuld des Mitwissers auf sich laden?“, fragt der Vater sich in dem emotionalen Video. Aber auch das Umfeld des Täters muss nach seiner Auffassung etwas mitbekommen haben. „Hat irgendjemand ein Familienmitglied, einen Freund oder Bekannten mit einem dunklen 1er BMW, der am 26.3.2023 gegen 1 Uhr in Wesseling unterwegs gewesen sein könnte? Oder ein solches Auto repariert?“

Das könnte dich auch interessieren:

Am Mittwochabend (27. März) ab 20.15 Uhr stellt der Leiter der Kölner Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ Markus Weber in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ den Fall aus NRW noch einmal vor, in der Hoffnung auf neue Beweise.

Die Familie von Alexander setzt für Hinweise, die zur Ermittlung, Identifizierung und Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus. Hinweise bitte ausschließlich an die Kölner Mordkommission, Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.