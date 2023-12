NRW: VRR sorgt für Preisschock! Pendler zahlen ordentlich drauf

Neues Jahr, neues Glück? Das brauchen auch viele Pendler in NRW im nächsten Jahr. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat für Bus- und Bahn-Reisende große Änderungen angekündigt. Und die werden vor allem im Portemonnaie zu spüren sein.

Die gute Nachricht vorweg: Besitzer des Deutschlandtickets können tief durchatmen, denn sie zahlen weiterhin 49 Euro für den Günstig-Tarif. Auch die Preise für das Deutschlandticket Sozial, das seit 1. Dezember für 39 Euro erhältlich ist (>>> hier mehr dazu), und das Deutschlandticket Schule, für das Kinder und Jugendliche derzeit 29 Euro pro Monat zahlen, bleiben erst mal unverändert. Doch für alle anderen Tarife kommt’s für Pendler in NRW jetzt dicke.

+++ Bahn in NRW vor dem Aus! Hier geht für Pendler jetzt nichts mehr +++

NRW: VRR dreht an der Preisspirale

Auch am VRR ist die Inflation nicht spurlos vorbeigegangen. Und das bekommen Kunden schon bald mit voller Wucht zu spüren. Der Verkehrsverbund, der Bahnen und Busse im Ruhrgebiet, am Niederrhein, im Bergischen Land sowie in Düsseldorf umfasst, muss seine Tarife anpassen. Schon bald soll es so weit sein. Denn ab dem neuen Jahr tritt der neue Tarifkatalog in Kraft.

Das könnte dich außerdem interessieren:

Um satte 9,4 Prozent werden die Ticketpreise dann mit Stichtag 1. Januar 2024 steigen. So zahlen Erwachsene derzeit für ein Einzelticket in der günstigsten Tarifstufe K gerade mal 1,90 Euro. Ab dem neuen Jahr müssen sie dann 20 Cent mehr und somit 2,10 Euro für das Ticket ausgeben. Noch deutlicher sind die Tarifanpassungen aber beim Einzelticket für 24 Stunden zu spüren. Statt 7,60 Euro müssen VRR-Kunden künftig 8,30 Euro investieren, um einen ganzen Tag lang in den genannten Gebieten NRWs unterwegs zu sein. Bei den übrigen Preisstufen (A1 bis D) variieren die Preiserhöhungen zwischen 30 Cent und 1,40 Euro. Du könntest aber zunächst noch Glück haben und von den satten Preiserhöhungen verschont bleiben.

Auch interessant: Deutsche Bahn in NRW schickt besondere S-Bahn ins Rennen – Pendler reiben sich verwundert die Augen

Hier fährst du noch im alten Tarif

Denn wer sich bereits ein Ticket für das kommende Jahr zugelegt hat, der kann dies noch bis einschließlich 31. März 2024 zum aktuellen Tarif nutzen. Danach müssen Pendler leider in den sauren Apfel beißen und ihr Ticket durch Zahlung des Differenzbetrags zum neuen Tarif eintauschen. Dafür haben Pendler laut der Ruhrbahn bis zum 31. Juli 2026 Zeit.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Du willst mehr zu den neuen VRR-Tarifen in NRW erfahren? Hier bekommst du den Überblick über alle neuen Preise ab 1. Januar 2024.