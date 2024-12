US-Amerikaner belegt Kebab – bei diesem Anblick rasten alle aus

Der US-Amerikaner Ryan aus NRW begeistert seine Follower schon lange auf seinen Social-Media-Accounts. Er besucht regelmäßig klassisch deutsche Food-Spots und bewertet kulinarische Spezialitäten die er so aus Amerika nicht kennt.

Erst letztens hat Ryan, der auf den Sozialen Medien unter „ryaneatss“ bekannt ist, einen regelrechten Schock bei seinen Fans ausgelöst. Denn seine Follower konnten es kaum fassen, wie der US-Amerikaner aus NRW seinen Döner belegt (wir berichteten). Jetzt ist es wieder Ryans Kebab, der alle ausrasten lässt.

NRW: US-Amerikaner belegt Döner – Follower rasten aus

In den Video, das „ryaneatss“ auf der Social-Media-Plattform „Instagram“ postet, sieht man ihn, wie er einen Döner belegt – oder zumindest nennt Ryan das Ding in seiner Hand so. „Poor Mans Kebab“, schreibt der Influencer dazu. In dem Video zerpflückt der US-Amerikaner zunächst ein Brot, das mehr einem Baguette, als einem klassischen Döner-Fladenbrot ähnelt. Anschließend macht er sich an den Belag.

Als Nächstes greift Ryan zu zwei Tomaten – und zerreißt sie mit der bloßen Hand. Anschließend nimmt er Paprika und zerknüllt auch diese mit den Händen, um sie auf sein „Kebab“ zu legen. Zuletzt greift der US-Amerikaner aus NRW zu einer sehr Döner-untypischen Zutat: Ryan legt sich ein Ei auf sein Brot. Das Ganze salzt er noch ordentlich nach.

„Jetzt dreht er langsam durch“

In den Kommentaren unter dem Beitrag stößt Ryans „Kebab“ auf belustigte Reaktionen. „Jetzt dreht er langsam durch“, schreibt ein Nutzer. Andere kommentieren nur Lach-Emojis.

Die Follower des US-Amerikaners aus NRW verstehen, dass Ryan sich offenbar einen Spaß mit dem Video gemacht hat. Denn die Zutaten seines „Kebabs“ sind identisch mit denen, die der türkische Influencer „pazarciklisalman“ in seinen Videos nutzt, um sein „Kebab“ zu belegen. Der Trend „Balkan Breakfast“ gilt seither als Meme auf Social-Media.