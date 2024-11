NRW: US-Amerikaner beißt in Christstollen – ihm wird sofort ganz anders

Über ein Jahr lang lebt US-Amerikaner Ryan nun schon in NRW – erst in Bielefeld, seit einiger Zeit in Köln. Die Unterschiede zwischen seiner alten und seiner neue Heimat sind enorm, vor allem auch im kulinarischen Bereich. Als „ryaneatss“ testet der US-Amerikaner auf Instagram reihenweise deutsche Gerichte sowie Lebensmittel aus unseren Discountern und Supermärkten.

Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland – alles hat sich Ryan in NRW schon angesehen. Nur in einem Markt war er noch nicht: Globus. Während überall das Sortiment an die Weihnachtssaison angepasst wird, wagt der US-Amerikaner einen Blick in den Laden – und packt neugierig einen Christstollen in den Einkaufswagen. Auch diese Spezialität ist ihm völlig fremd. Kann ja nicht schaden, das Gebäck mal zu probieren…

NRW: US-Amerikaner testet Christstollen

Völlig erschlagen von den Dimensionen der Globus-Filiale – Ryan hatte während seines Einkaufs das Gefühl, er hätte sich verlaufen – setzt er sich zurück in sein Auto und zeigt seinen Einkauf in die Handykamera. Als er den Christstollen in der Hand hält, gesteht er: „Ich habe das noch nie gesehen.“

Mehr News:

Komplettes Neuland also für den US-Amerikaner. Doch der Social-Media-Star (fast 900.000 Follower auf TikTok) zögert keine Sekunde und beißt ein großes Stück des Christstollens ab. Obwohl auf der Verpackung deutlich abgebildet ist, wie das Gebäck innen aussieht, scheint Ryan von der Füllung überrascht – und nicht im positiven Sinne.

Eindeutiges Urteil

Angewidert verzieht er das Gesicht, gibt ein gequältes „Aaaah!“ von sich. „Brot und Rosinen – das ist nichts für mich“, meint er in die Kamera. Zugegeben: Es handelt sich um Hefeteig, nicht um Brot. Aber das sei dem US-Amerikaner verziehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn der Christstollen für viele Deutsche fest zur Weihnachtszeit dazugehört, sind Geschmäcker letztendlich einfach unterschiedlich.