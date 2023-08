NRW: Flüchtlinge liefern sich Massenschlägerei – Polizei-Hundertschaft muss eingreifen

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in NRW gekommen. Nach bisherigen Informationen sollen zeitweise Hunderte Bewohner an dem Tumult beteiligt gewesen sein.

Dieser Lage konnten die regulären Polizeikräfte nicht Herr werden. Verstärkung aus umliegenden NRW-Städten eilte herbei, außerdem Kräfte einer Einsatzhundertschaft. Es gab Verletzte und eine Festnahme.

NRW: Zunächst angeblich Hunderte Flüchtlinge beteiligt

Die Auseinandersetzung hat sich am späten Mittwochabend (16. August) in der sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) Unna-Massen in NRW zugetragen. Diese bietet nach Angaben des Kreises Unna Platz für bis zu 800 Flüchtlinge. Die Menschen verbleiben dort für die erste Registrierung und Unterbringung im Regelfall etwa 14 Tage, werden dann auf die einzelnen Städte in NRW weiterverteilt.

Schilderungen zufolge, die bisher nicht offiziell bestätigt sind, sollen am Mittwochabend zunächst Hunderte Menschen an der Massenschlägerei beteiligt gewesen sein, später dann noch mehr als 40. Sie sollen aufeinander einprügelt haben, wobei mehrere Beteiligte verletzt wurden.

Mindestens drei Verletzte und eine Festnahme

Neben Einsatzkräften der Polizei NRW aus Unna, Hamm und Schwerte sowie der Einsatzhundertschaft eilten auch mehrere Rettungswagen und Notärzte zur EAE nach Unna-Massen. Ein Leitender Notarzt (LNA) kam hinzu, um die rettungsdienstlichen Maßnahmen zu koordinieren. Außerdem war die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort.

Polizeikräfte riegelten die Einrichtung ab und brachten die Situation unter Kontrolle. Mehrere verletzte Flüchtlinge wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Wie der „Hellweger Anzeiger“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll es mindestens drei Verletzte und eine Festnahme gegeben haben.

Zu den Hintergründen der Schlägerei gibt es bisher keine Informationen. Allerdings war es nicht der ersten Zwischenfall in der Einrichtung. Im Jahr 2022 gab es mehrere gewaltsame Vorfälle mit Verletzten, so zum Beispiel im Juli, im September und im November.

Wie „Rundblick Unna“ berichtet, gerieten zum Beispiel am 7. September 2022 drei Männer aus Afghanistan, Mianmar und dem Kongo in einen Streit. Zwei Beteiligte wurden durch eine Art Beil schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern abtransportiert werden.

