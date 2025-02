NRW: Toter erst nach Tagen in Wohnung entdeckt – Katze weicht ihm nicht von der Seite

Es ist ein Schicksal, das niemand erleiden möchte – und doch passiert es immer wieder. Einsamkeit im Alter ist eine bittere Realität und für manche Menschen bedeutet sie, dass sie unbemerkt aus dem Leben scheiden. Tage vergehen, bis Nachbarn misstrauisch werden. Ein seltsamer Geruch, kein Licht in der Wohnung, kein Lebenszeichen – und dann die schreckliche Gewissheit.

Ein solcher tragischer Fall ereignete sich nun in NRW. Doch dieses Mal war der Verstorbene nicht ganz allein. Sein treuester Freund, Kater Tommy, wich ihm nicht von der Seite – selbst als jede Hoffnung vergebens war. Tagelang harrte der Kater neben seinem verstorbenen Besitzer aus. Das Tierheim in Köln-Dellbrück hat sich dem kleinen Kerl angenommen.

NRW: Toter erst nach Tagen in Wohnung entdeckt

Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht. Kater Tommy musste tagelang neben seinem verstorbenen Besitzer ausharren. Als die Nachbarn schließlich Alarm schlugen, rückte die Polizei an. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde die Tür geöffnet – und das traurige Bild offenbarte sich. Neben dem leblosen Körper seines Besitzers saß der verängstigte Kater.

Das Tierheim in Köln-Dellbrück nahm die verwaiste Samtpfote auf und teilte seine Geschichte auf Facebook – inklusive eines süßen Fotos. Darauf ist Tommy zu sehen, wie er mit großen Augen von einem Regalbrett aus in die Kamera blickt. Er versteht die Welt nicht mehr. Und wer kann es ihm verübeln?

NRW: Kater Tommy wird aufgepäppelt

„Tommy hat Schreckliches erlebt“, schreibt das Tierheim aus NRW. „Er braucht jetzt vor allem Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten.“ Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist überwältigend.

Unzählige Menschen hinterlassen mitfühlende Kommentare. „Armer Schatz. Zum Glück haben die Nachbarn es rechtzeitig bemerkt“, schreibt eine Userin. „Ich hoffe, dass Tommy bald wieder Vertrauen fassen kann“, wünscht ein anderer.

Im Tierheim in NRW gibt man sich Mühe, dem Kater die Liebe und Geborgenheit zu schenken, die er jetzt so dringend braucht. Und wer weiß – vielleicht findet Tommy schon bald ein neues Zuhause, in dem er wieder schnurrend auf einer Couch liegen kann.