NRW: Tier-Babys bei Kleinanzeigen gekauft – nur wenig später kommt, was kommen musste

„Adoptier mich!“ Das wünsche sich viele Vierbeiner und Vögel aus den Tierheimen in NRW.

Auch zwei Kaninchen-Babys wollen einfach nur ein schönes Zuhause haben und warten im Tierheim Köln-Dellbrück auf ihre neuen Besitzer. Doch bevor sie dorthin kamen, mussten sie einige unschöne Dinge durchleben.

NRW: Tiere „gespendet“ – Mitarbeiter sind sauer

Manfred und Günther – zwei junge, weiße Kaninchen, die mit neugierigen Augen ihr Zuhause erkunden. Doch anstatt in einem Garten oder in einer Wohnung, in der sie sich frei und sicher fühlen können, sind sie in einem Tierheim in NRW gestrandet. Und das, obwohl sie gerade einmal fünf Monate alt sind – also noch kleine Babys. Ihre Geschichte ist nicht nur traurig, sondern sorgt auch im Tierheim für einiges an Frust.

Die Kaninchen wurden nämlich gespendet – gespendet, als wären sie ein lebloser Gegenstand wie eine Decke oder ein Futtersack. Kein Wunder, dass die Tierpfleger darüber sauer sind und prompt über den Fall berichten. Sie erzählen, dass die beiden Hasen „bei uns als Spende abgegeben wurden“. Weiter berichten sie, dass die Hoppel-Häschen „über Kleinanzeigen gekauft wurden und dann schnell festgestellt wurde, dass sie doch nicht die „Richtigen“ sind“.

Doch damit nicht genug: Nicht nur der überstürzte Kauf stieß den Mitarbeitern sauer auf, sondern auch, dass die beiden „weder geimpft noch kastriert“ waren – „und in einem schlechten Pflegezustand obendrein“. Inzwischen werden die beiden wieder gehegt und gepflegt und mit allerlei Stroh und Spielzeug aufgepeppelt.

User drücken Hasen die Daumen: „Findet schnell ein Heim“

Glücklicherweise geht es den beiden mittlerweile besser. Sie sind wieder gesund und werden nun mit allem versorgt, was sie brauchen – frisches Stroh, Spielzeug und vor allem viel Liebe und Fürsorge. Bleibt wohl nur zu hoffen, dass sie rasch ein neues Zuhause finden. Das wünschen ihnen wohl auch die vielen Tier-Fans aus NRW, wie schnell klar wurde.

„Die sehen ja zuckersüß aus, hoffentlich finden die schnell ein schönes Heim“, schreibt so eine Userin. Auch eine andere meint: „Manfred & Günther sind so unglaublich süß. Ich hoffe, sie finden schnell eine tolle Hasenhöhle.“