Tierheim in NRW vermittelt Katze – wenig später ist sie tot

Rund 350.000 Tiere landen jedes Jahr in den Tierheimen in NRW und ganz Deutschland und sorgen für viel Arbeit bei den Tierpflegern. Neben Hunden sind es vor allem Katzen, die in den Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Umso schöner sind die Erfolgserlebnisse, wenn die herrenlosen Tiere in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden können. Doch nicht immer gibt es ein Happy End.

Tierheim in NRW: Neues Zuhause nur von kurzer Dauer

Auf Facebook teilt das Tierheim Köln Zollstock ein Schicksal, das einfach nur herzergreifend ist. Im stolzen Alter von 17 Jahren landete der Kater Oiseau d’eau bei ihnen. Sofort war klar, wie verschmust und liebesbedürftig das schwarze Samtpfötchen ist. Jedoch hatte er auch mit einigen Problemen zu kämpfen, darunter eine Niereninsuffizienz und eine Schilddrüsenüberfunktion. Neben Schlafen, Futter und etwas Beschäftigung, was er im Tierheim bekam, wünschten sich die Tierpfleger vor allem einen eigenen Herzensmenschen für den alten Herren.

Und er hatte Glück: Dank der der Hilfe von „Tiere suchen ein Zuhause“ fand er ein neues Zuhause. Doch das Glück war bedauerlicherweise nur von kurzer Dauer. Der 17-jährige Kater baute stark ab, kam in eine Tierklinik und starb letztendlich in den Armen seines neuen Frauchens. „Es ist einfach todtraurig und gemein. Wir sind aber auch dankbar, dass der Kater noch einmal so richtig Liebe, Fürsorge und Geborgenheit in einem eigenen Zuhause erleben durfte“, schreibt das Tierheim aus NRW in ihrem Beitrag auf Facebook.

„Traurig und doch so schön“

Die Anteilnahme an dem Tod des Katers auf Facebook ist enorm. Viele teilen ihr Beileid und wünschen dem Tier viel Frieden. Dennoch sind viele berührt von dem Schicksal der Fellpfote. „Traurig und doch so schön diese Geschichte. Er hat in seinen letzten Tagen viel viel Liebe erfahren dürfen und gegangen ist er auch mit Liebe“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar unter dem Beitrag. „Es ist wunderschön, dass der Kater noch ein schönes Leben bekam“, schreibt auch eine andere Userin.

Noch immer sterben viel zu viele Tiere in Tierheimen oder allein auf der Straße. Beispiele wie diese unterstreichen die Arbeit der Tierheime in NRW und zeigen, wie viel Gutes sie tun. Der 17-jährige Kater durfte am Ende seines Lebens noch einmal ein eigenes Zuhause erleben und friedlich von uns gehen.