NRW-Tierheim zeigt Video aus Krankenstationen – es geht jedem Tierfreund ans Herz

Im Tierheim Köln-Dellbrück warten viele Katzen in der Quarantäne. Aufgrund zu behandelnder Krankheiten, um nicht die anderen Tiere anzustecken oder weil manche Findlinge einfach mehr Beachtung brauchen, kümmern sich die Mitarbeiter in einem abgetrennten Bereich um sie.

Momentan hat das Tierheim in NRW vor allem ein Sorgenkind. Und jetzt geben die Mitarbeiter ein Update.

„Zunächst einmal 1.000 Dank für eure große Anteilnahme, die vielen guten Wünsche und nicht zuletzt die Spenden, die wir für unsere kranken Katzen bekommen haben“, bedanken sich die Mitarbeiter in einem Video. „Mit eurer Unterstützung können wir weiterhin alles tun, damit es den Miezen besser geht.“

Auch emotional: Tierheim in NRW nimmt misshandeltes Katzen-Baby auf: Kind quälte das Tier – „Höllische Schmerzen“

Vor allem „Madame Mim“, die kleine graue Babykatze, hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, sondern auch vieler Tierfreunde auf sich gezogen. Sie machen sich große Sorgen um das Kitten. „Besonders Madame Mim, die kleine graue Babykatze, die einfach nicht zunehmen wollte, ging euch sehr ans Herz.“ Jetzt teilen die Mitarbeiter ein Video aus dem Quarantänebereich und zeigen, wie es der kleinen Mim nun geht. „Vielleicht hat sie ja inzwischen endlich wieder Appetit bekommen.“

NRW-Tierheim: Bei „Madame Mim“ geht’s bergauf

Madame Mim ist das kleinste Katzenjunges, um dass sich die Mitarbeiter in der Quarantäne aktuell kümmern. Als das Kitten ankam, mussten sie den Winzling acht bis zehn Mal am Tag füttern, da die Kleine noch nicht selbst fressen wollte. Jetzt frisst sie zwischendurch auch mal eigenständig, bemerken die Pfleger. Sie müssen nur noch halb so oft zufüttern.

Mehr Themen:

Und jetzt zeigt die Waage: Es hat angeschlagen. Die kleine Madame Mim wiegt nun 360 Gramm. „Hat aber gut zugenommen“, bemerkt eine Mitarbeiterin freudig. Und auch in den Kommentaren auf Facebook und Instagram fiebern alle mit dem Kitten mit:

„Natürlich werden die Daumen weiter gedrückt. Danke für eure immer wieder gute Pflege und unendliche Liebe zu den Fellnasen.“

„Wie süß, ihr macht einen tollen Job … da möchte man glatt tauschen.“

„Ich bin ganz verliebt in Mim. Die ist so bezaubernd und schön geworden. Schön, dass sie jetzt wieder isst. Danke an das super Team!“

„So eine süße Madame Mim. Werde groß und stark. Daumen und Pfoten sind ganz fest gedrückt.“

„Die kleine Maus ist so tapfer und eine wahre Kämpferin.“

„Madame Mim, weiter so! Dein Traumzuhause wartet bestimmt schon auf dich. Vielen lieben Dank für euer Kümmern.“

Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass Madame Mim auch weiterhin Appetit zeigt und ihr Gewicht erhöht.