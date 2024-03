Tierheim in NRW: Katzen-Schicksal erschüttert – ihr Anblick lässt Pfleger erschaudern

Selbst die erfahrensten Tierpfleger müssen bei dem Anblick dieser Katze erstmal schlucken. Ängstlich, abgemagert und voller Spinnenweben wurde sie in das Tierheim in NRW gebracht. Wie konnte es nur so weit kommen?

Tierheim NRW: „Ließ uns schlichtweg schaudern“

Mit dem Satz „Wie ihr wisst, sind wir einiges gewöhnt, aber der schreckliche Anblick dieser Katze […] ließ uns schlichtweg schaudern“ versuchte das Tierheim Bergheim aus NRW, die passenden Worten für die Bilder zu finden, die sie auf Facebook veröffentlichten. Aus einer absolut verwahrlosten Wohnung rettete die Feuerwehr die arme Mieze. Und ihr Anblick ist nichts für schwache Gemüter.

Auch interessant: Tierheim in NRW schickt Katze zum Röntgen: „Bilder machten uns sprachlos“

Die schwarze Katze war bis auf die Knochen abgemagert und ihr Fell war voller Spinnenweben. Damit nicht genug: Ihre Lefzen waren total zerstört und ihr Körper mit Wunden übersät. Auf den Fotos schaut sie verängstigt und qualvoll in die Kamera. Sie wurde von den Tierpflegern sofort in eine Tierklinik gebracht.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Total sprachlos“

Das Aussehen und das damit verbundene Schicksal der Katze schockiert nicht nur die Pfleger des Tierheims in NRW, denn auch zahlreiche Tierfreunde sind erschüttert und teilen ihre Gedanken in den Kommentaren des Beitrags auf Facebook. „Boah, also es geschieht nicht oft, aber ich bin total sprachlos“, schrieb beispielsweise eine Userin mit einigen Tränen-Emojis dahinter. „Man bekommt Gänsehaut . Wie sehr hat sie gelitten?“, fragte sich eine Andere. Fast 300 Kommentare lassen sich finden, mit Menschen, die der armen Mieze die Daumen drücken.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch die Tierpfleger hoffen, dass dem armen Tier geholfen werden kann und es nochmal eine Chance auf ein besseres Leben bekommt. Der Gedanke daran, was die Katze bei ihrem früheren Halter durchgemacht haben muss, lässt einen erschaudern. „Uns erschüttert einmal mehr, wie hilflos Tiere ihren Haltern oftmals ausgeliefert sind“, finden auch die Tierpfleger.