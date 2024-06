NRW: Tierheim-Mitarbeiter kann Anblick von Katze kaum ertragen! „Katastrophal“

Ein Tierheim-Mitarbeiter in NRW kann den Anblick von einem Kater kaum ertragen, der seit neuestem Teil des Tierheims ist. Der katastrophale Zustand des Katers kommt nicht von ungefähr. Denn Dieter, so wie die europäische Kurzhaarkatze genannt wird, hat knapp 18 Jahre lang auf der Straße verbracht. So sehr hat den Kater das Leben gezeichnet.

NRW: „Ein zerrupfter Katzenopa, der jetzt ankommen möchte“

Über die Facebook-Seite „Tieren suchen ein Zuhause“ wurde ein Video von Dieter, dem 18. Jährigen Kater, geteilt. Das Video startet mit den Worten: „Dieter ist vom Leben gezeichnet und sucht ein neues Zuhause.“ Die Tierfreunde vermuten, dass er sein ganzes Leben auf der Straße verbracht haben muss. Derzeit ist er der Kater im Tierheim Bergheim untergebracht.

„Wenn man ihn so sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass der hier durch die ganze Weltgeschichte getingelt ist und irgendwie ein Abenteuer nach dem nächsten erlebt hat“, erzählt Lars Grüneisen vom Tierheim Bergheim. „Also ein richtiger Haudegen. Und jetzt ist er bei uns auf seine alten Tage und man sieht ihm die ganze Geschichte einfach komplett an. Im Gesicht und überall sonst. Die Vermittlungschancen für so einen Kater sind katastrophal. Das ist auch jedem bewusst.“

NRW: Das ist der letzte Wunsch für Dieter

Das Tierheim schätzt Dieter auf 18 Jahre und beschreibt ihn als „einen zerrupften Katzenopa, der jetzt ankommen möchte“. Der Kater liebt die Menschen, ist aber eher ein ruhiger Typ. Er schläft gerne und viel. Zu seinen Besonderheiten gehört, dass er FIV-positiv ist und nicht mehr in den Freigang darf. Der Kater ist unkastriert, weil er zu alt für die Narkose ist.

Außerdem hat Dieter Diabetes und braucht zweimal am Tag Insulin. Als letzten Wunsch für den Kater würde sich das Tierheim über „ein letztes, gutes Zuhause mit einer sehr gemütlichen Couch freuen.“

Vielleicht hat Dieter auch gute Chancen auf ein neues Zuhause. „Ganz ehrlich – dieser Kater berührt mich ganz besonders. Hätten wir nicht schon „Fullhouse“, würde ich ihn sofort nehmen“, schreibt eine Tierfreundin bei Facebook.

„Aber ich denke, Dieter wird auch viele berühren, die ihm das geben können, was er so sehr verdient. Ich drücke ganz fest beide Daumen, dass Dieter schnell sein Zuhause findet und an seinen Lebensabend für all das gebührend belohnt wird, was er im Laufe seines Lebens erdulden musste.“ Dieter würde sich darüber bestimmt sehr freuen.