NRW-Tierheim vermittelt Hund – 14 Jahre später bekommen Pfleger plötzlich Post

Die Mitarbeiter des Tierheims Bonn (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Aber es gibt auch viele Momente der Hoffnung – zum Beispiel, wenn die Vierbeiner dann endlich in liebevolle Hände vermittelt werden.

Das Tierheim Bonn (NRW) hat Post bekommen – 14 Jahre nach der Vermittlung von Hund Soft. Es sind rührende Worte, welche die Besitzer von Soft, der auf den Name Schnuffi umgetauft wurde, in der Nachricht fanden. Der Anlass ist allerdings ein trauriger: Schnuffi ist kürzlich verstorben!

NRW-Tierheim bekommt süße Nachricht

Auf seinem Facebook-Account (rund 16.000 Follower) teilte das Tierheim Bonn jetzt die rührenden Worte von den Besitzern von Schnuffi. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge möchten wir mit euch Post von einem Ehemaligen teilen. Wir sind um jedes unserer Tiere froh, wenn wir es in solch liebende Hände geben können“, schreibt das Tierheim.

Und die Nachricht, welche Schuffis Besitzer an das Tierheim haben, hat es in sich – und könnte emotionaler kaum sein: „Liebes Team vom Tierheim und Tierschutz Bonn, am 01.08.2010 durften wir den kleinen Spanier Soft, den wir dann in Schnuffi umbenannten, bei Ihnen in Empfang und mit nach Trier nehmen. Die 14,5 Jahre haben unser Leben so sehr geprägt und positiv beeinflusst, die bedingungslose Liebe von diesem kleinen Kerl, einfach unbeschreiblich.“

Schnuffi ist gestorben

Schnuffi habe Wanderungen in Südtirol und Spaziergänge in Holland am Strand geliebt. „Wir hatten so eine unbeschreibliche, schöne Zeit mit diesem lieben Kerl. Am 07.02.25 mussten wir Schnuffi bei seinem letzten Gang begleiten und sind uns sicher, dass er im Hundehimmel ist und auf uns und auch auf das Tierheim Albert Schweitzer, mit einem Lächeln herabschaut“, schreiben Schnuffis Besitzer weiterhin. „Der Verlust ist unbeschreiblich, aber dennoch ist uns sehr daran gelegen, Ihnen ein Feedback zu geben und Danke zu sagen.“

Rührende Worte! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass jeder Vierbeiner aus den Tierheimen dieser Welt in solch liebevollen Hände vermittelt wird.