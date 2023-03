Tierheim in NRW: Traurige Entdeckung macht Pfleger fassungslos – „Abgestellt wie Sperrmüll“

Dieses Tier kann einem wirklich nur leidtun. Selbst Mitarbeiter eines Tierheims in NRW kämpfen mit ihren Emotionen. Zwischen Wut, Fassungslosigkeit und Unverständnis ist alles dabei.

Der Grund: Halter haben ihre Katze einfach in dem blinden Vertrauen ausgesetzt, dass sich irgendein Mensch sich ihrer schon annimmt. Für den neuen Besitzer haben sie noch eine Botschaft hinterlassen.

Tierheim in NRW schockiert über traurigen Fund

Ein verlassener Hof, ein Sperrmüllcontainer und daneben eine Transporterbox für Katzen. Auf der Box eine orangefarbene Tüte mit etwas Katzenfutter. Im Inneren eine kleine Samtpfote, die wahrscheinlich darauf wartet, dass ihr Halter wieder zurückkommt und sie mit nach Hause nimmt. So fanden Mitarbeiter des Tierheims Dellbrück eine kleine schwarz-weiße Katze vor.

„Warum hast du nicht einfach geklingelt und gefragt, ob wir deine Katze aufnehmen können, sondern sie stattdessen einfach irgendwo abgestellt wie Sperrmüll?“, fragen die Pfleger auf Instagram fassungslos. Die Hoffnung der Besitzer ist aufgegangen: das Tierheim hat die Katze bei sich aufgenommen und kümmert sich seitdem um das Tier.

Wichtiger Appell

Lediglich einen Satz auf einem Papierschnipsel hinterließen sie als Hinweis: „Ich bin 8 Jahre alt und sterilisiert“. Eine Info, die sicherlich nicht uninteressant ist, doch die Mitarbeiter hätten gerne noch mehr gewusst: Name, Gesundheitszustand und Gewohnheiten der Katze. Deshalb bitten die Pfleger darum, der Samtpfote einen letzten Gefallen zu tun und die fehlenden Informationen per Mail an das Tierheim zu senden.

Zusätzlich nimmt das Tierheim diesen traurigen Fall zum Anlass, um einen Appell an andere Haustierbesitzer auszurufen: „Liebe Leute, wenn Ihr in Not seid, ruft doch bitte bei uns an. Wir versuchen wirklich zu helfen, wo wir können. Aussetzen kann nicht des Rätsels Lösung sein.“