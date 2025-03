NRW: Tierheim-Leitung macht Entdeckung auf A4-Auffahrt – „Ganz furchtbar“

Wer im Tierheim arbeitet, braucht starke Nerven, denn die Schicksale der Tiere sind oft ergreifend. Jetzt machte eine Tierheim-Leitung aus NRW erneut eine Entdeckung, die unter die Haut geht.

Als sie unterwegs war, hat sie auf der Autobahnauffahrt zur A4 in NRW eine Blaumeise gesichtet, die neben ihrem überfahrenden Partnertier saß und nicht wegflog. Sie kam danach zu einem klaren Entschluss.

NRW: Tierheim-Leitung macht furchtbare Entdeckung

In einem Facebook-Video erklärt die Leitung des Tierheims Bergheim aus NRW, wie das Ganze ablief: „Das war ganz furchtbar! (…) Aber ich konnte sie so nehmen und musste dann gucken, dass mir nichts passiert. Ich hatte zum Glück so einen Transport-Käfig im Auto.“

Mittlerweile ist die Meise nach Angaben der Tierheimleiterin aus NRW wieder fit. „Ich kann sie heute Abend wieder herauslassen“, erklärt sie in dem Video. Dennoch kommt sie zu einem klaren Entschluss.

Tierheim-Leitung kommt zu DIESEM Entschluss

„Das war sehr traurig, denn die Meise saß da wirklich fassungslos neben dem toten Tier. Das zeigt mal wieder, dass auch Tiere trauern!“, sagte sie. Da stimmen auch zahlreiche Tier-Liebhaber zu.

Unter dem Post des NRW-Tierheims sammeln sich deshalb Kommentare wie „Tiere trauern, da stimme ich voll und ganz zu. Ich habe es wochenlang bei unserem Whetsy erlebt und es hat einem das Herz zerrissen“, „Oh ja (…) das habe ich an meiner Katze erlebt“ und „Als mein Pferd gegangen ist, durften ihre Kumpels sie verabschieden. Einer war auch total fassungslos und hätte sich fast daneben gelegt“. Die trauernde Meise ist demnach wohl kein Einzelfall (>> hier findest du weitere Neuigkeiten zu Tierheimen in NRW).