NRW: Retter findet Karton im Wald – Inhalt schockiert Tierheim! „Übertrifft alles“

Die Not in den Tierheimen in NRW ist groß. In vielen Städten platzen die Heime aus allen Nähten, zahlreiche Aufnahmestopps wurden bereits verhängt und die Tierpfleger opfern ihre Freizeit, um den vielen Tieren gerecht zu werden. Nicht nur nach der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Tiere ausgesetzt, es reißt nicht ab. Als wäre die Situation für die Tierschützer nicht schon schwierig genug, landen täglich neue Tiere auf der Straße.

Auch das Tierheim in Düsseldorf musste dies wieder schmerzlich erfahren. Im Wald wurden die Kleinen in einem Schuhkarton ausgesetzt und nur dank eines Retters zufällig gefunden. Das ging selbst für die erfahrenen Tierpfleger einen Schritt zu weit.

NRW: Tiere im Karton ausgesetzt

Das Tierheim Düsseldorf berichtet auf Facebook von einer Situation, die wirklich jeden Tierfreund an den Menschen zweifeln lässt. Dabei denkt man eigentlich, man hätte schon alles gehört. „Wir sind ja mittlerweile viel gewohnt: Ausgesetzte und angebundene Hunde, Katzen, die vors Tor gestellt werden, ebenso wie Kleintiere“, schreiben auch die Tierpfleger aus NRW. Doch dieser Fund „übertrifft alles“. Einige winzige und noch sehr junge Hühnerküken wurden einfach in einem Karton im Wald ausgesetzt.

Was das für die Kleinen bedeutet, bedarf keiner weiteren Erklärung. „Die Kleinen waren völlig durchnässt und hilflos“, schrieben auch die Tierpfleger. Vor allem wurden sie nur durch Zufall entdeckt. Ein Spaziergänger war im Aaper Wald unterwegs und sah den Karton am Wegrand auf dem Boden liegen. Die Tiere mussten anschließend erst aus dem Gebüsch gezogen und versorgt werden. Zum Glück haben sie sich von dem Schock erholt und sind soweit wohlauf!

Auf Facebook drückten viele User ihr Entsetzen über den Fund aus. „Was geht in den Köpfen der Leute vor? Wenn diese Küken zu viel sind, hätte man sich Hilfe suchen können“, schreibt beispielsweise eine Tierfreundin. Dass jemand so junge Küken einfach in einem Schuhkarton mitten im Wald aussetzt, ist einfach unfassbar. Zum Glück kümmern sich die Tierpfleger in NRW gut um die Tiere!