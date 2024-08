In dieser NRW-Stadt fühlen sich Bewohner am meisten gestresst – es ist nicht Gelsenkirchen

Auweia, auf diesen ersten Platz kann man nicht wirklich stolz sein! Stress ist heutzutage eine absolute Volkskrankheit, oft Auslöser für weitergehende psychische Erkrankungen wie beispielsweise Burnout. Laut einer Forsa-Umfrage für die Techniker Krankenkasse (TK) aus dem Jahr 2021 fühlen sich mehr als 60 Prozent aller Deutschen dauerhaft angespannt.

Die Liste von Stresserkrankungen wie Bluthochdruck, Burnout und weiteren schwerwiegenden Gesundheitsproblemen zeigt, wie wichtig es ist, Stress zu identifizieren und aktiv dagegen vorzugehen. Die Online-Arztpraxis „Zava“ wollte es genau wissen und herausfinden, welche deutschen Städte von den größten Sorgen um Stress geplagt werden. Trauriger Gewinner ist eine NRW-Stadt – und es nicht Gelsenkirchen, das oft negative Rankings landesweit anführt…

In dieser NRW-Stadt fühlen sich Bewohner am meisten gestresst

Dafür hat „Zava“ eine Indexstudie durchgeführt, in der lokale Suchdaten für jede Großstadt in Deutschland mit mindestens 300.000 Einwohnern analysiert wurden. Es flossen fünf Suchbegriffe in den „Stresswert“ ein: „Stress“, „Stress Symptome“, „Stress abbauen“, „Cortisol senken“ und „Stress Essen“, wobei der erste Suchbegriff als Faktor für das Endergebnis am leichtesten und der letzte am höchsten gewichtet wurde.

Das für NRW traurige Ergebnis: Mit einem Stresswert von 7,5 von 10 ist Münster die Stadt Deutschlands mit den meisten Sorgen über Stress. Mit Düsseldorf, Köln und Bielefeld liegen drei weitere Städte aus NRW in den Top 10. Bremen dagegen ist die Stadt mit den wenigsten Stress-Sorgen (1,9 Punkte) und der geringsten Anzahl an Suchanfragen nach „Stress abbauen“ pro Kopf.

Münster deutschlandweit die traurige Nummer 1

Ulrike Thieme, Medizinische Leiterin bei „Zava„, betont, wie gesunde Ernährung und ein gesundes Gewicht beim Stressabbau helfen können. Thieme: „Physiologisch gesehen führt Gewichtsverlust bei Übergewicht oft zu einer Verbesserung der körperlichen Gesundheit, was sich direkt auf die geistige Gesundheit und damit auf das Stressniveau auswirken kann.“

Die Medizinerin weiter: „Übergewicht kann den Körper belasten, insbesondere das Herz-Kreislauf-System, was zu Bluthochdruck und einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen führen kann. Diese Gesundheitsprobleme können eine erhebliche Quelle für chronischen Stress für den Körper darstellen.“ Bleibt zu hoffen, dass sich der Stress in der Universitätsstadt schnell legt…